Людей призывают находиться в укрытиях гражданской защиты. Сообщается о новых пусках ракет.

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В Одессе раздались взрывы

О первом взрыве в Одессе сообщили около 02.47. Второй – раздался в 03:07.

Заметьте! Телеграммы также заявляют о взрыве в Днепре.

ДТЭК заявил, что в городе выключили свет. Это – не последствия удара. Экстренные отключения электроэнергии ввели, когда сообщили об угрозе ракетной атаки.

Важно! Людям напоминают, что доверять нужно только информации из официальных источников. Россияне ведут также активную информационную войну. Враг атакует не только ракетами, но и фейками.

Также из-за угрозы российской ракетной атаки уменьшили потребление электроэнергии в Николаеве.

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами из акватории Черного моря. Кроме того, враг может ударить из Каспия. По состоянию на 03.33 воздушная тревога продолжается по всей территории Украины. Мониторинговые группы предупреждают о пусках новых ракет.

Украинцев призывали не легкомыслить своей безопасностью и не выходить из укрытий.