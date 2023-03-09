Людей призывают находиться в укрытиях гражданской защиты. Сообщается о новых пусках ракет.
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В Одессе раздались взрывы
О первом взрыве в Одессе сообщили около 02.47. Второй – раздался в 03:07.
ДТЭК заявил, что в городе выключили свет. Это – не последствия удара. Экстренные отключения электроэнергии ввели, когда сообщили об угрозе ракетной атаки.
Также из-за угрозы российской ракетной атаки уменьшили потребление электроэнергии в Николаеве.
Российские оккупанты атаковали Украину ракетами из акватории Черного моря. Кроме того, враг может ударить из Каспия. По состоянию на 03.33 воздушная тревога продолжается по всей территории Украины. Мониторинговые группы предупреждают о пусках новых ракет.
Украинцев призывали не легкомыслить своей безопасностью и не выходить из укрытий.