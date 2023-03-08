Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. Он рассказал, как украинским бойцам удается удержать Бахмут уже продолжительное время.
Смотрите также Россиянам не хватает механизированных сил для продвижения в Бахмуте, со штурмовиками тоже проблемы – ISW
ВСУ оттеснили россиян у Бахмута
Роман Свитан подчеркнул, что река Бахмутка не столь велика, как могут себе представлять люди.
Это такой ручеек, поэтому никаких проблем с переходом реки нет. Ни в одну из сторон,
– сказал он.
Полковник ВСУ в запасе также отметил, что наши войска находятся на правом берегу реки Бахмутки и тем самым создают для россиян "черную дыру" с горизонтом событий по границе города.
"Они заходят в город и исчезают. Именно в таком режиме и работают наши части. В частности, на правом берегу реки Бахмутки", – объяснил Свитан.
Карта боевых действий в районе Бахмута / Скриншот с видео
Как работают ВСУ
По словам военного эксперта, ВСУ работают с трех позиций:
- контактные бои;
- снайперы;
- корректировщики артиллерийского огня.
"Снайперские пары лежат и работают по россиянам довольно успешно. Те средства поражения, которые есть – очень современные. Они видят и работают далеко, в том числе и ночью", – объяснил Свитан.
Военная сводка от Романа Свитана: смотрите видео
Также он подчеркнул, что корректировщики артиллерийского огня работают очень точно.
Они "уложат" если не из первого снаряда, то со второго – точно туда, где надо,
– добавил Свитан.
Он подытожил, что Украина держит правый берег реки Бахмутка в этом районе и проводит контратаки по всему периметру столкновения.
Ситуация на других направлениях
- Оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Также наступление врага безуспешно в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Только за 7 марта ВСУ отразили более 100 атак врага на этих направлениях.
- В Запорожском и Херсонском направлениях Россия обороняется.