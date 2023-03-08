Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. Он рассказал, как украинским бойцам удается удержать Бахмут уже продолжительное время.

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ВСУ оттеснили россиян у Бахмута

Роман Свитан подчеркнул, что река Бахмутка не столь велика, как могут себе представлять люди.

Это такой ручеек, поэтому никаких проблем с переходом реки нет. Ни в одну из сторон,

– сказал он.

Полковник ВСУ в запасе также отметил, что наши войска находятся на правом берегу реки Бахмутки и тем самым создают для россиян "черную дыру" с горизонтом событий по границе города.

"Они заходят в город и исчезают. Именно в таком режиме и работают наши части. В частности, на правом берегу реки Бахмутки", – объяснил Свитан.

Карта боевых действий в районе Бахмута / Скриншот с видео

Как работают ВСУ

По словам военного эксперта, ВСУ работают с трех позиций:

контактные бои;

снайперы;

корректировщики артиллерийского огня.

"Снайперские пары лежат и работают по россиянам довольно успешно. Те средства поражения, которые есть – очень современные. Они видят и работают далеко, в том числе и ночью", – объяснил Свитан.

Военная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Также он подчеркнул, что корректировщики артиллерийского огня работают очень точно.

Они "уложат" если не из первого снаряда, то со второго – точно туда, где надо,

– добавил Свитан.

Он подытожил, что Украина держит правый берег реки Бахмутка в этом районе и проводит контратаки по всему периметру столкновения.

Ситуация на других направлениях