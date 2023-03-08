Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. Він розповів, як українським бійцям вдається втримати Бахмут вже тривалий час.
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ЗСУ відтіснили росіян біля Бахмута
Роман Світан наголосив, що ріка Бахмутка не є такою великою, як можуть собі уявляти люди.
Це такий собі потічок, тому ніяких проблем з переходом ріки немає. В жодну зі сторін,
– сказав він.
Полковник ЗСУ в запасі також зазначив, що наші війська перебувають на правому березі ріки Бахмутки і тим самим створюють для росіян "чорну діру" з горизонтом подій по кордону міста.
"Вони заходять в місто і зникають. Саме в такому режимі і працюють наші частини. Зокрема, на правому березі ріки Бахмутки", – пояснив Світан.
Карта бойових дій у районі Бахмута / Скриншот з відео
Як працюють ЗСУ
За словами військового експерта, ЗСУ працюють з трьох позицій:
- контактні бої;
- снайпери;
- коректувальники артилерійського вогню.
"Снайперські пари лежать і працюють по росіянах доволі успішно. Ті засоби ураження, які є – дуже сучасні. Вони бачать та працюють далеко, зокрема і вночі", – пояснив Світан.
Військове зведення від Романа Світана: дивіться відео
Також він наголосив, що коректувальники артилерійського вогню працюють дуже точно.
Вони "покладуть" якщо не з першого снаряду, то з другого – точно туди, де треба,
– додав Світан.
Він підсумував, що Україна тримає правий берег ріки Бахмутка у цьому районі і проводить контратаки по всьому периметру лінії зіткнення.
Ситуація на інших напрямках
- Окупанти намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
- Також наступ ворога безуспішний в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Лише за 7 березня ЗСУ відбили понад 100 атак ворога на цих напрямках.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках Росія обороняється.