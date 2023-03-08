Ба більше, спостерігаються також проблеми і зі штурмовими загонами. На цьому наголошують у свіжому звіті Інституту з вивчення війни.

Читайте також Ворог прагне замкнути "кліщі": боєць ЗСУ про пекельні бої в Бахмуті

У ворога проблеми з маневровими боями

За словами укладачів звіту, окупантам не вистачає механізованих сил, які необхідні для використання доріг на захід від міста. В Інституті припускають, що вони добре укріплені. Також наявні тактичні штурмові загони поблизу Бахмута, ймовірно, не здатні до маневрових бойових дій.

Аналітики зазначили, що нещодавнє просування військ ворога у міських районах – демонстрація того, що росіяни можуть забезпечити обмежені тактичні переваги за допомогою фронтальних атак піхоти.

Водночас слід розуміти, що ці штурмові загони мають важку артилерію, використовують спрощену тактику. Також вони відводять танкам роль вогневої підтримки в тилових районах. Крім того, ці військові намагатимуться ефективно проводити операції і за межами міських районів.

Подібно мислить один з російських воєнкорів. Він 7 березня зауважив, що штурмові загони надто малі, щоб "пробити широкий і глибокий пролом" в українських оборонних угрупованнях і піти за ними танковими та механізованими батальйонами. Тож він закликав формувати бригади прориву. Це, ймовірно, значно перевищує можливості військ Росії у цьому регіоні.

Окупанти не зможуть належним чином використовувати будь-які шляхи просування, які вони відкрили у Бахмуті. Причиною цього є перехід на використання невеликих штурмових загонів зі спрощеною тактикою. Також не грають на руку ворогові шалені втрати, яких він зазнає. Тож, припускають в Інституті, ворог навряд чи зможе здобути більше, ніж тактичну перемогу. І це після 10 місяців штурмів.

Ворог зазнає колосальних втрат