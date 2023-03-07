Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули 154 830 вояк. Також ворог стрімко втрачає й техніку. У Генштабі наголосили, що втрати уточнюють через високу інтенсивність боїв.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 3432 (+9);
- бойових броньованих машин – 6714 (+11);
- артилерійських систем – 2456 (+23);
- РСЗВ – 488 (+0);
- засоби ППО – 253 (+3);
- літаків – 303 (+1);
- гелікоптерів – 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2095 (+9);
- крилаті ракети – 873 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5323 (+16);
- спеціальна техніка – 236 (+2).
Втрати росіян у живій силі та техніці
У росіян величезні втрати: коротко
- Ввечері 6 березня наші прикордонники розповіли про ситуацію в Бахмуті Донецької області. За їхніми даними, Збройні Сили України стоять, а ворог зазнає колосальних втрат.
- Окрім цього, в росіян великі проблеми біля Вугледара на Донеччині. Туди окупанти відправили російський "козачий загін", але після перших зіткнень у нього значно погіршилася ситуація. Ще гірша ситуація зі 155-ю бригадою морської піхоти, яка упродовж останнього місяці змінила вже 3 командири. Третього 5 березня відконвоювали до Ростова, бо він відмовився вести свої підрозділи в бій. Аргументував позицію тим, що у них бракує особового складу, техніки та боєкомплекту.
- Ба більше, мобілізовані з Брянської області відмовляються воювати на Донбасі. Адже за три доби вони втратили багато живої сили. Перед цим у них забрали документи та везли без наказів та пояснень 14 годин.