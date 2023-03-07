Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули 154 830 вояк. Також ворог стрімко втрачає й техніку. У Генштабі наголосили, що втрати уточнюють через високу інтенсивність боїв.

Дивіться також "Друга армія" у шльопанцях й червоних мокасинах: мережу облетіло відео з "модними" окупантами

Втрати ворога у техніці

  • танків – 3432 (+9);
  • бойових броньованих машин – 6714 (+11);
  • артилерійських систем – 2456 (+23);
  • РСЗВ – 488 (+0);
  • засоби ППО – 253 (+3);
  • літаків – 303 (+1);
  • гелікоптерів – 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2095 (+9);
  • крилаті ракети – 873 (+0);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5323 (+16);
  • спеціальна техніка – 236 (+2).


Втрати росіян у живій силі та техніці

У росіян величезні втрати: коротко

  • Ввечері 6 березня наші прикордонники розповіли про ситуацію в Бахмуті Донецької області. За їхніми даними, Збройні Сили України стоять, а ворог зазнає колосальних втрат.
  • Окрім цього, в росіян великі проблеми біля Вугледара на Донеччині. Туди окупанти відправили російський "козачий загін", але після перших зіткнень у нього значно погіршилася ситуація. Ще гірша ситуація зі 155-ю бригадою морської піхоти, яка упродовж останнього місяці змінила вже 3 командири. Третього 5 березня відконвоювали до Ростова, бо він відмовився вести свої підрозділи в бій. Аргументував позицію тим, що у них бракує особового складу, техніки та боєкомплекту.
  • Ба більше, мобілізовані з Брянської області відмовляються воювати на Донбасі. Адже за три доби вони втратили багато живої сили. Перед цим у них забрали документи та везли без наказів та пояснень 14 годин.