Однак в інших російських підрозділів ситуація подекуди ще гірша. Про це 24 Каналу розповів речник Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

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У росіян серйозні проблеми під Вугледаром

"Козацький загін" звинувачує керівництво збройних сил Росії у некомпетентності, неправильності прийняття рішень та відсутності стратегії. Окрім того, окупанти скаржаться на брак забезпечення.

Ця ситуація не лише з батальйоном "Степ". Ще гірша ситуація зі 155-ю бригадою морської піхоти, яка упродовж останнього місяці змінила вже 3 командири. Останній з них вчора був відконвойований до Ростова, бо також відмовився вести свої підрозділи в бій,

– повідомив речник Таврійського напрямку.

За його словами, командир окупантів мотивував своє рішення браком у загарбників особового складу, техніки та боєкомплекту.

Дмитрашківський розповів про проблеми росіян під Вугледаром: дивіться відео

Окупанти втрачають по батальйону особового складу

Водночас російські окупанти продовжують штурмувати Вугледар. Упродовж 5 березня загарбники здійснили 45 штурмових дій в районі Мар'їнки та Авдіївки Донецької області.

Однак усі атаки ворога були безрезультатними. Росіяни намагаються знайти слабке місце нашої оборони, але у них нічого не виходить. ЗСУ дають гідну відсіч та утримують позиції. Натомість окупаційне військо втрачає особовий склад і техніку.

Ворог зазнав досить серйозних втрат. За 2 доби росіяни втратили фактично батальйон (від 400 до 800 осіб – 24 Канал) особового складу вбитими та пораненими,

– розповів речник Таврійського напрямку.

Крім того, росіяни постійно намагаються поповнювати свої підрозділи. Спочатку вони йшли з окупованого Криму, а зараз прийшов ешелон із Білорусі – близько 450 – 500 осіб. Загарбники прибули до Волновахи та, найімовірніше, також будуть направлені в район Вугледара.

Дмитрашківський також відзначив низький рівень морального духу окупаційного війська.

У командуванні окупантів проблеми через Вугледар