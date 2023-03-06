Однак в інших російських підрозділів ситуація подекуди ще гірша. Про це 24 Каналу розповів речник Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
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У росіян серйозні проблеми під Вугледаром
"Козацький загін" звинувачує керівництво збройних сил Росії у некомпетентності, неправильності прийняття рішень та відсутності стратегії. Окрім того, окупанти скаржаться на брак забезпечення.
Ця ситуація не лише з батальйоном "Степ". Ще гірша ситуація зі 155-ю бригадою морської піхоти, яка упродовж останнього місяці змінила вже 3 командири. Останній з них вчора був відконвойований до Ростова, бо також відмовився вести свої підрозділи в бій,
– повідомив речник Таврійського напрямку.
За його словами, командир окупантів мотивував своє рішення браком у загарбників особового складу, техніки та боєкомплекту.
Дмитрашківський розповів про проблеми росіян під Вугледаром: дивіться відео
Окупанти втрачають по батальйону особового складу
Водночас російські окупанти продовжують штурмувати Вугледар. Упродовж 5 березня загарбники здійснили 45 штурмових дій в районі Мар'їнки та Авдіївки Донецької області.
Однак усі атаки ворога були безрезультатними. Росіяни намагаються знайти слабке місце нашої оборони, але у них нічого не виходить. ЗСУ дають гідну відсіч та утримують позиції. Натомість окупаційне військо втрачає особовий склад і техніку.
Ворог зазнав досить серйозних втрат. За 2 доби росіяни втратили фактично батальйон (від 400 до 800 осіб – 24 Канал) особового складу вбитими та пораненими,
– розповів речник Таврійського напрямку.
Крім того, росіяни постійно намагаються поповнювати свої підрозділи. Спочатку вони йшли з окупованого Криму, а зараз прийшов ешелон із Білорусі – близько 450 – 500 осіб. Загарбники прибули до Волновахи та, найімовірніше, також будуть направлені в район Вугледара.
Дмитрашківський також відзначив низький рівень морального духу окупаційного війська.
У командуванні окупантів проблеми через Вугледар
- У вищому військовому керівництві Росії назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті.
- У лютому 2023 року російський диктатор Владімір Путін присвоїв командувачу східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.
- Натомість зараз, за даними Генштабу ЗСУ, міністр оборони країни-агресорки Сєргєй Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.
- Крім того, Шойгу нібито відвідав фронт у Донецькій області. Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що ймовірна поїздка очільника міноборони Росії може свідчити, що в Кремлі не довіряють командувачу окупаційних військ Валєрію Герасимову.