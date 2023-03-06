Однако у других российских подразделений ситуация местами еще хуже. Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Интересно Очень маловероятно, что российские войска продвинутся возле Угледара: прогноз ISW

У россиян серьезные проблемы под Угледаром

"Казачий отряд" обвиняет руководство вооруженных сил России в некомпетентности, неправильности принятия решений и отсутствии стратегии. Кроме того, оккупанты жалуются на нехватку обеспечения.

Эта ситуация не только с батальоном "Степь". Еще хуже ситуация со 155-й бригадой морской пехоты, которая за последний месяц сменила уже 3 командира. Последний из них вчера был отконвоирован в Ростов, потому что также отказался вести свои подразделения в бой,

– сообщил пресс-секретарь Таврического направления.

По его словам, командир оккупантов мотивировал свое решение нехваткой у захватчиков личного состава, техники и боекомплекта.

Дмитрашковский рассказал о проблемах россиян под Угледаром: смотрите видео

Оккупанты теряют по батальону личного состава

В то же время российские оккупанты продолжают штурмовать Угледар. В течение 5 марта захватчики совершили 45 штурмовых действий в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области.

Однако все атаки неприятеля были безрезультатными. Россияне пытаются найти слабое место нашей обороны, но у них ничего не выходит. ВСУ дают достойный отпор и удерживают позиции. Взамен оккупационное войско теряет личный состав и технику.

Враг понес довольно серьезные потери. За 2 суток россияне потеряли фактически батальон (от 400 до 800 человек – 24 Канал) личного состава убитыми и ранеными,

– рассказал пресс-секретарь Таврического направления.

Кроме того, россияне постоянно пытаются пополнять свои подразделения. Сначала они шли из оккупированного Крыма, а сейчас пришел эшелон из Беларуси – около 450 – 500 человек. Захватчики прибыли в Волноваху и, вероятнее всего, также будут направлены в район Угледара.

Дмитрашковский также отметил низкий уровень морального духа оккупационного войска.

В командовании оккупантов проблемы из-за Угледара