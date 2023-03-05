Аналитики из Института изучения войны (ISW) проанализировали видео, опубликованное министерством обороны России 4 марта. На видео Шойгу якобы встретился с командующим Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковником Рустамом Мурадовым на западе Донецкой области.
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Шойгу мог оценить, нужно ли перебросить резервы под Угледар
Встреча Шойгу и Мурадова прошла в неопределенном районе на западе Донецкой области. Российское ведомство утверждает, что Мурадов докладывал о текущей ситуации и действиях российских войск в зоне его ответственности.
Российские войска понесли катастрофические потери во время недавнего трехнедельного наступления под Угледаром, и суровая нехватка личного состава и техники, вероятно, мешает российским войскам достичь даже незначительного продвижения в этом направлении.
Возможно, минобороны России рассматривает вопрос о целесообразности перебраывания резервов живой силы и техники в район Угледара для возобновления наступательных операций.
Министерство обороны России недавно подтвердило, что Мурадов является командующим ВВО, и значительные потери под Угледаром, вероятно, уже нанесли Мурадову значительный репутационный ущерб.
Поэтому Шойгу, возможно, посетил западную часть Донецкой области для того, чтобы оценить пригодность Мурадова в должности командира ВВО. Визит Шойгу в Украину может свидетельствовать о том, что минобороны России не доверяет начальнику генерального штаба и командующему всеми российскими войсками в Украине генералу армии Валерию Герасимову, который, вероятно, должен быть офицером, совершившим этот визит на фронт или по крайней мере сопровождавший Шойгу,
– отмечают в ISW.
Как говорится в сообщении, командующие российскими военными округами отчитываются перед Герасимовым по оперативным вопросам, а разрекламированный визит Шойгу на Донетчину, похоже, подрывает авторитет Герасимова.
Украина разгромила Россию под Угледаром: коротко
- В середине февраля российские войска пытались захватить Угледар Донецкой области. Россия бросила значительные силы на захват Угледара, но потерпела сокрушительное поражение.
- Британская разведка обнародовала снимок со спутника, сделанный на Угледарском направлении. На изображении видна уничтоженная русская техника, которая, вероятно, принадлежала к 155-й бригаде морской пехоты.
- По официальным данным, погибли не менее 500 российских военных. Только за неделю российские оккупанты потеряли около Угледара 130 единиц техники.