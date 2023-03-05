Аналитики из Института изучения войны (ISW) проанализировали видео, опубликованное министерством обороны России 4 марта. На видео Шойгу якобы встретился с командующим Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковником Рустамом Мурадовым на западе Донецкой области.

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Шойгу мог оценить, нужно ли перебросить резервы под Угледар

Встреча Шойгу и Мурадова прошла в неопределенном районе на западе Донецкой области. Российское ведомство утверждает, что Мурадов докладывал о текущей ситуации и действиях российских войск в зоне его ответственности.

Российские войска понесли катастрофические потери во время недавнего трехнедельного наступления под Угледаром, и суровая нехватка личного состава и техники, вероятно, мешает российским войскам достичь даже незначительного продвижения в этом направлении.

Возможно, минобороны России рассматривает вопрос о целесообразности перебраывания резервов живой силы и техники в район Угледара для возобновления наступательных операций.

Министерство обороны России недавно подтвердило, что Мурадов является командующим ВВО, и значительные потери под Угледаром, вероятно, уже нанесли Мурадову значительный репутационный ущерб.

Поэтому Шойгу, возможно, посетил западную часть Донецкой области для того, чтобы оценить пригодность Мурадова в должности командира ВВО. Визит Шойгу в Украину может свидетельствовать о том, что минобороны России не доверяет начальнику генерального штаба и командующему всеми российскими войсками в Украине генералу армии Валерию Герасимову, который, вероятно, должен быть офицером, совершившим этот визит на фронт или по крайней мере сопровождавший Шойгу,

– отмечают в ISW.

Как говорится в сообщении, командующие российскими военными округами отчитываются перед Герасимовым по оперативным вопросам, а разрекламированный визит Шойгу на Донетчину, похоже, подрывает авторитет Герасимова.

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