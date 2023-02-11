По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, хотя Путин и не передумал уничтожать Украину, его аппетиты существенно сократились до выхода на границы Донецкой и Луганской областей. Мол, как только Донбасс будет захвачен, можно будет говорить о решительной победе, завершении "СВО" и готовиться к следующей наступательной фазе войны.

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Впрочем, захватническая армия столь же далека от административных границ Донбасса, как Россия от цивилизации. Даже несмотря на то, что некоторые минимальные успехи и продвижения за последние месяцы путинские ордынцы все же продемонстрировали.

Новое наступление уже началось

Поскольку шайке российских руководителей очень нужно затянуть войну, а садиться в оборону бункерный фюрер не захотел, военачальники разного уровня несколько месяцев готовили десятки тысяч "ванек" для отправки на убой.

Пока мобилизованные находились на полигонах в бесчеловечных условиях, генералы определялись с тактикой, которую в этот раз будут применять для решающей фазы "прыжка мангуста". Выбор очень опытных Шойгу и Герасимова пал на очень надежный подход лобовых штурмов укрепленных позиций.

При этом главарь российского генштаба как автор плагиатор концепции гибридной войны решил еще больше активизировать информационную работу как со своим населением, так и с жителями Украины. Чтобы и нас запугать, и россиян подбодрить, выдавая локальные усиления боевых действий на фронте за стратегические наступательные действия.

плагиатор концепции гибридной войны решил еще больше активизировать информационную работу как со своим населением, так и с жителями Украины. Чтобы и нас запугать, и россиян подбодрить, выдавая локальные усиления боевых действий на фронте за стратегические наступательные действия. В первую очередь таким образом фанерные генералы хотят показать как своему народу, так и царю Путину, что захватническое войско все же еще на что-то способно. Кроме того, понятен и тот факт, что Шойгу еще надеется на успех, который его подчиненные так или иначе хоть где-то смогут развить.

Как отмечают военные эксперты, судя по всему, план россиян состоит в том, чтобы группировка по угледарскому направлению смогла продвинуться к Марьинке, а из Кременной оккупанты смогли захватить Лиман, Краматорск и другие города, окружив ряд наших сил.



Однако для этого захватчикам нужно не просто прорвать фронт во многих местах, но и успешно двигаться вперед. При этом говорится не об окружении какой-то деревни площадью в несколько гектаров, а об огромном участке сразу двух областей.

Так что с учетом того факта, что захватчики безуспешно дерутся за Бахмут уже более 8 месяцев, идея Герасимова и его тувинского друга выглядит не слишком реалистичной. Особенно на фоне "успехов" как на северном участке донбасского фронта, так и на южном.

Конечно, попытки россиян буквально выжимать защитников Украины с позиций непрерывными нашествиями "пушечного мяса" вполне могут привести к определенным продвижениям вглубь наших территорий, но при этом существует и другая сторона медали – неспособность России быстро пополнять утраченную технику и обеспечивать свои подразделения нужным количеством танков, БМП и БТРов. В этих условиях личный состав многих подразделений очень быстро заканчивается, а Путину рано или поздно придется объявлять очередную мобилизацию и снова "с колес" бросать десятки тысяч "чмобиков" на фронт. Тем не менее, ожидаемое наступление российских войск уже идет, а оккупанты, судя по всему, будут постепенно наращивать давление на силы обороны Украины.

Об этом свидетельствует факт активизации боевых действий как на Донбассе, так и на Запорожье, усиленное использование захватчиками беспилотников оперативно-тактического уровня, а также увеличение фактов применения авиации.

Второй раз положили элитную бригаду

Пожалуй, наиболее иллюстративным примером того, как происходит это решительное наступление, может служить очередная попытка россиян захватить Угледар. После предыдущего прыжка на город и его окрестности, когда 155 бригада морской пехоты фактически прекратила свое существование, захватчикам понадобилось почти 2 месяца для подготовки новой волны наступления на этом направлении.

Поскольку Шойгу хотел противопоставить оккупацию Угледара всем победам Пригожина, к активизации боевых действий россияне готовились яростно и серьезно. Генералы заново собрали "элитную" часть тихоокеанского флота из мобилизованных, дополнили ее подразделениями 58 общевойсковой армии, 40 бригады морской пехоты, 42 мотострелковой дивизии и наемниками частной компании российского министра обороны "Патриот". При этом все штурмовые отряды этих группировок снабдили бронетехникой и танками. Мол, на этот раз соберем больше сил, теперь уж точно все захватим.

Но влажным мечтам российских планировщиков не суждено было сбыться. Все та же многострадальная 155 ОБМП выдвинулась на город, но понесла большие потери и отошла. Выжившие бойцы долгое время отказывались идти в бой, но карательные отряды кадыровцев их "уговорили". Тогда на Угледар началось очередное нашествие, из-за которого все российские военкоры и эксперты буквально "завизжали" от возмущения. Ибо как оказалось, лобовая атака на позиции подготовленного противника, еще и находящегося на господствующей высоте, – идея так себе. Особенно если ты едешь штурмовать по открытым полям, в стиле парадной колонны. Понятно, что весь десант "элитных" морпехов, танкистов и мотострелков был уничтожен еще до подъезда на линию огня.

Смотрите видео, как украинские военные денацифицируют россиян под Угледаром:

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."



So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023

155 бригада морской пехоты в очередной раз потеряла свою боеспособность: от ее личного состава осталось около 10%. В других подразделениях дела лучше, но и желание повторять "героическую" попытку прыжка на Угледар почему-то никто не высказывает. Особенно те, кому пришлось убегать с поля боя, запрыгивая на броню. Поскольку сокрушительный и не первый разгром элитных морпехов подробно сняли и показали операторы наших БПЛА, а феерические кадры с БМП, которое давит своих, танкистом, горящим и убегающим подальше от подбитой машины, посмотрели десятки тысяч россиян, на болотах начался вой, который можно услышать аж на Закарпатье.

Террористы, которые считаются лидерами мнений, диванные эксперты и фанаты "русского мира" наперебой проклинают бездарных полководцев, вспоминают Сталина и призывают ввести практику расстрелов каждого, кто будет убегать с поля боя, а также даже обзывают мобилизованных и утилизированных морпехов.

Что делать в подобной ситуации, российские генералы пока не решили. По данным украинских спецслужб, скорее всего, Герасимов будет пытаться быстро заменить разбитые бригады другими и свежими, после чего захватчики будут повторять такие атаки раз за разом.

Попытки россиян непрерывно наступать определенное время на разных направлениях будут действительно мощными и изнурительными для защитников Украины. Конечно, захватчики могут достичь каких-то локальных успехов на определенных участках зоны боевых действий, однако планы наступательной кампании по захвату Донбасса выглядят чем-то чрезвычайно амбициозным и невероятным.