Оккупанты начали новое масштабное наступление в Донецкой области. Однако перед этим они, вероятно, не ознакомились с техникой безопасности на войне.
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БМП начала давить россиян
На видео видно, что украинский дрон приблизился к позиции противника, где была сосредоточена и его техника. Дрон несколько раз попал близ оккупантов, после чего они скрылись под БМП.
Водитель, долго не думая, начал ехать в обратном направлении, тем самым передавив своих собратьев. Или это и есть наглядный пример поговорки "своих избивают, чтобы другие боялись"?
Так или иначе, очередные оккупанты стали статистикой Генштаба, что не может не радовать.
Вражеская БМП раздавила оккупантов: смотрите видео 18+
Актуальные потери противника на 9 февраля
В общей сложности с 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 135 010 единиц личного состава.
Только за прошедшие сутки наши военные героически "задвоихсотили" 910 врагов. Потери врага в технике:
- танков – 3255 (+2);
- боевых бронированных машин – 6468 (+10);
- артиллерийских систем – 2244 (+8);
- РСЗО – 463 (+2);
- средств ПВО – 232 (+4);
- самолетов – 295;
- вертолетов – 285;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6);
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5121 (+9);
- специальной техники – 211.