Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, наступление россиян, однозначно, уже началось.

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На каких направлениях наступает враг

Кириленко отметил, что на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях враг сосредотачивает свои силы и множество техники. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ и захватить ключевые города этих направлений: Бахмут, Авдеевку и Угледар.

Кроме того, Кириленко отметил, что россияне гораздо интенсивнее обстреливают мирное население. Минометные обстрелы теперь не прекращаются ни днем, ни ночью. Следовательно, в четверг, 9 февраля, Ильиновская община подверглась обстрелам. В результате 2 человека погибли, еще 2 – получили ранения.

Наступление, которое начали оккупанты – неудачное. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Враг несет многочисленные потери,

– отметил Кириленко.

Напомним, что советник главы ОП Михаил Подоляк также заявил, что масштабное наступление россиян на Востоке уже началось. Он добавляет, что кремлевский диктатор может бросить на войну 200 или 300 тысяч человек, все эти военные погибнут. Однако для Владимира Путина, как известно, их жизнь не имеет никакой ценности.

Актуальные потери оккупантов на 9 февраля

Заметим, что в последние дни количество погибших оккупантов в сутки значительно возросло, что не может не радовать. В общей сложности с 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 135 010 единиц личного состава.

Только за прошедшие сутки наши военные героически "задвухсотили" 910 врагов. Потери врага в технике: