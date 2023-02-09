Впрочем, по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, масштабное наступление россиян уже началось. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Сегодня основные и активные боевые действия происходят в Луганской и Донецкой областях. И они достаточно масштабны.

Когда все ожидали наступления, то это и есть то масштабное наступление, оно уже началось. Хотя можно сказать, что и не заканчивался,

– говорит советник ОП.

Он добавляет, что кремлевский диктатор может бросить на войну 200 или 300 тысяч человек, все эти военные погибнут. Однако для Владимира Путина, как известно, их жизнь не имеет никакой ценности.

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