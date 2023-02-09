Так, с начала полномасштабной войны в Украине уже погибли более 20 российских генералов. Об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на данные японской разведки, собранные в сотрудничестве с США и Европой.
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Более 20 уничтоженных российских генералов
Японские военные говорят, что эта цифра очень высока. К примеру, в США почти не было случаев гибели в бою офицеров столь высокого ранга.
Бывший начальник штаба наземных сил самообороны Японии Кийофуми Ивата объясняет необычайно высокое количество убитых генералов преимуществом украинских военных в кибервойне, что позволяет узнавать местонахождение, а также российской тактикой отправки генералов на фронт.
Смерть генерала ослабляет моральный дух войск,
– подчеркнул Ивата.
Между тем высокопоставленное должностное лицо японской разведки высказало еще одну версию: "В двух восточных регионах могут быть информаторы, которые передают информацию Украине".
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Потери врага: актуальные данные от Генштаба
За 8 февраля Силы обороны ликвидировали еще 910 захватчиков. Кроме того, уничтожили много вражеской техники. В частности:
- танков – 3255 (+2);
- боевых бронированных машин – 6468 (+10);
- артиллерийских систем – 2244 (+8);
- РСЗО – 463 (+2);
- средств ПВО – 232 (+4);
- самолетов – 295;
- вертолетов – 285;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6);
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5121 (+9);
- специальной техники – 211.