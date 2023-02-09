Так, с начала полномасштабной войны в Украине уже погибли более 20 российских генералов. Об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на данные японской разведки, собранные в сотрудничестве с США и Европой.

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Более 20 уничтоженных российских генералов

Японские военные говорят, что эта цифра очень высока. К примеру, в США почти не было случаев гибели в бою офицеров столь высокого ранга.

Бывший начальник штаба наземных сил самообороны Японии Кийофуми Ивата объясняет необычайно высокое количество убитых генералов преимуществом украинских военных в кибервойне, что позволяет узнавать местонахождение, а также российской тактикой отправки генералов на фронт.

Смерть генерала ослабляет моральный дух войск,

– подчеркнул Ивата.

Между тем высокопоставленное должностное лицо японской разведки высказало еще одну версию: "В двух восточных регионах могут быть информаторы, которые передают информацию Украине".

Обратите внимание! В августе 2022 года британская разведка сообщала, что в Украине уже погибли по меньшей мере 10 российских генералов.

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За 8 февраля Силы обороны ликвидировали еще 910 захватчиков. Кроме того, уничтожили много вражеской техники. В частности: