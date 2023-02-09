Так, с начала полномасштабной войны в Украине уже погибли более 20 российских генералов. Об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на данные японской разведки, собранные в сотрудничестве с США и Европой.

Раньше "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск

Более 20 уничтоженных российских генералов

Японские военные говорят, что эта цифра очень высока. К примеру, в США почти не было случаев гибели в бою офицеров столь высокого ранга.

Бывший начальник штаба наземных сил самообороны Японии Кийофуми Ивата объясняет необычайно высокое количество убитых генералов преимуществом украинских военных в кибервойне, что позволяет узнавать местонахождение, а также российской тактикой отправки генералов на фронт.

Смерть генерала ослабляет моральный дух войск,
– подчеркнул Ивата.

Между тем высокопоставленное должностное лицо японской разведки высказало еще одну версию: "В двух восточных регионах могут быть информаторы, которые передают информацию Украине".

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Потери врага: актуальные данные от Генштаба

За 8 февраля Силы обороны ликвидировали еще 910 захватчиков. Кроме того, уничтожили много вражеской техники. В частности:

  • танков – 3255 (+2);
  • боевых бронированных машин – 6468 (+10);
  • артиллерийских систем – 2244 (+8);
  • РСЗО – 463 (+2);
  • средств ПВО – 232 (+4);
  • самолетов – 295;
  • вертолетов – 285;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6);
  • крылатых ракет – 796;
  • кораблей и катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5121 (+9);
  • специальной техники – 211.