Очередной рекорд по уничтожению оккупантов, осуществивших Силы обороны Украины в течение января 2023 года, свидетельствует о том, что в войне произошел окончательный переход на другой этап, во время которого российское войско будет нести безумные потери вплоть до невозможности дальнейшего ведения боевых действий. Отметим, что вообще с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 128 420 бойцов.

Смотрите также Потери россиян в Украине: что следует помнить, анализируя цифры

С начала ноября 2022 года и до конца января 2023 года Россия потеряла около 55 950 убитыми. Согласно классическим военным формулам, это цифра без учета количества раненых, которых по самым скромным подсчетам может быть еще почти 168 тысяч.

Кремлю нужно мобилизовать по 150 тысяч человек ежемесячно

Такое значительное увеличение количества погибших оккупантов, без сомнений, произошло не только благодаря получению Украиной новых огневых возможностей, но и из-за применения россиянами их любимой (еще со времен Второй мировой) тактики.

В ноябре, благодаря активным контрнаступательным действиям ВСУ в Херсонской и севере Луганской области, российским фанерным генералам пришлось перебрасывать на определенные участки фронтов, на тот момент еще не подготовленных к войне мобилизованных.

В то же время командование путинской армии было вынуждено активизировать боевые действия на направлении Авдеевки, Бахмута и Угледара, потому что на фоне сплошных поражений и непопулярной среди россиян мобилизации Кремлю были нужны победы.

Таким образом, попытки останавливать продвижение украинских защитников нашествием "чмобиков", а также прыжки на подготовленные для защиты позиции привели к существенному увеличению количества погибших оккупантов.

Кое-где безумные потери приводили к еще более хаотическим решениям со стороны российского генералитета, из-за чего ситуация для оккупантов только ухудшалась. Иногда же, после получения порки от ВСУ доходило до громких скандалов и бунтов даже в элитных подразделениях ВС России. К примеру, после попыток 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота заскочить в Павловку под Угледаром, само существование группировки было под большим вопросом, а остатки российских спецназовцев были деморализованы и отказывались участвовать в боевых действиях.

Тем не менее благодаря карательным отрядам и расстрельным командам кремлевские военачальники не теряли общую контролируемость войсками. Десятки тысяч мобилизованных проиграли в "русскую рулетку", а оставшиеся в живых условно приспособились к выживанию в зоне боевых действий. Когда смерть ожидает каждом шагу и с любой стороны, когда убить могут как бойцы ВСУ, так и кадыровцы или вообще товарищи по оружию. И вместо того, чтобы категорически отказаться от участия в войне и хотя бы попытаться отстоять свое право на жизнь перед командованием, мобилизованные решили выражать свое недовольство только в отдельных случаях, когда шансы на выживание вообще мизерные.

Впрочем, как показывает практика, рано или поздно смерть настигает каждого оккупанта безотносительно его обученности и ценности для русских генералов. Даже пропагандисты на федеральных телеканалах признают, что Россия потеряла половину своих десантников на войне против Украины. При этом подразделения вражеских ДШВ руководители оккупантов почти повсеместно используют как наиболее боеспособную силу. Несмотря на то, что большинство этих бригад почти полностью состоит из вчерашних срочников, пришедших на замену настоящим профессионалам-контрактникам.

Фактически, за последние три месяца в Москве были вынуждены не столько пытаться создать какие-то крупные группировки для дальнейшего наступления на нашу страну, сколько хаотично перебрасывать плохо обученных мобилизованных для пополнения разбитых группировок. Примером тому может служить 155 бригада морской пехоты, которую почти полностью уничтожили бойцы ВСУ под Павловкой в ноябре. После двух месяцев восстановления генералы погнали то же подразделение на штурм Угледара. Впрочем, от старого личного состава группировки осталось от силы 10%. Приблизительно это же можно сказать и о других подразделениях россиян, где за время войны изменилось по два, а то и по три человеческих "комплекта".

Так что с учетом того, что россиянам за осенне-зимний период этой большой войны пришлось перебросить на фронт по меньшей мере 200 тысяч человек исключительно для компенсации потерь, можно прийти к простым выводам, что через несколько месяцев "частично мобилизованные" закончатся окончательно вместе со срочниками, которых после службы Путин точно пустит в расход в Украину. Ведь просто для поддержки боевых действий на том же уровне, который можно наблюдать сейчас, России нужно каждый месяц набирать в армию не менее 150 тысяч человек.



Только для компенсации потерь с начала ноября России пришлось перебросить в Украину более 200 тысяч человек / инфографика "Минфин"

Впрочем, способно ли кремлевское руководство обеспечить постоянную мобилизацию в такие сроки и на таком же уровне. Ведь кроме непосредственного отлова мужчин, их нужно обеспечить хотя бы автоматами, пулеметами и хоть какой-то техникой. При этом поставлять в армию такое количество танков, БМП и БТРов, которое нужно 150 тысячам "ванек" по штатным расчетам Путин никак не сможет. Поэтому ему и остается только придерживаться тактики пехотного нашествия в попытке продвинуться хотя бы в Донбассе и Запорожье. Именно такой подход россияне могут показать и в Харьковской, Сумской, Киевской, Житомирской, Ровенской областях или на Волыни.

Однако сможет ли Москва отгрызть какие-нибудь значительные украинские территории, учитывая, что за 12 квадратных километров Соледара россияне заплатили жизнью не менее 20 тысяч человек, вопрос огромный. Особенно с учетом того, что для захвата или окружения действительно больших городов Кремлю нужны чуть ли не миллионные группировки войск.

Угледар – попытка Шойгу отомстить Пригожину

Понятно, что русским крайне необходимо перехватить инициативу у ВСУ и заставить украинский Генштаб задействовать все свои резервы, но для этого Москве нужно переходить от тактических наступлений к стратегическим.

Обратите внимание Россияне выжигают Угледар артиллерией, – в ВСУ показали жуткое видео из уничтоженного города

При этом, как показывает практика, демонстрировать что-то, кроме непрерывного нашествия на позиции украинских защитников, путинские ордынцы пока не могут. Поэтому российским генералам не остается ничего, кроме как пытаться затянуть войну в надежде на то, что в какой-то момент Запад прекратит поддержку Украины, а параллельно с этим – бороться за выживание внутри кремлевских элит.

Именно с этим связаны отчаянные попытки Шойгу и Герасимова захватить Угледар. Чтобы окончательно похоронить Пригожина и доказать Путину, что армия России гораздо эффективнее, чем зеки группы "Вагнера", фанерные генералы сосредоточили на этом направлении многострадальные отряды 58-й общевойсковой армии, 155-й и 40-й бригад морской пехоты, 42-й мотострелковой дивизии других группировок, а также ЧВК "Патриот", принадлежащий тувинскому министру.

При этом после сокрушительного разгрома морских пехотинцев нашествие отнюдь не остановилось. В своем желании принести бункерному фюреру хоть какую-нибудь значительную победу, генералы готовы положить за этот город десятки тысяч россиян.

И это означает только одно: в ближайшие месяцы оккупанты снова будут нести рекордные потери, особенно учитывая намерения Москвы успеть провести масштабное наступление до получения Украиной дополнительных вооружений. Так что вскоре в России не останется ни одной семьи, которую эта война не затронула бы лично. В каждый подъезд принесут похоронку, а волна доставки цинковых гробов станет очень масштабной.