По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, регулярная потребность в перебрасывании "чмобиков" на фронт уменьшает численность мобилизованных в группировках, которые планируют создать. При этом шансы на удержание захваченных территорий до введения на передовую многотысячного войска оккупантов-любителей в России не увеличиваются.

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Тем не менее, необходимость выполнить политические задачи для российского генштаба важнее военной целесообразности. Поэтому военные преступники не беспокоятся о том факте, что они и земли не удержат, и тысячи мобилизованных "задвухсотят".

Генерал Зусько – профессиональный умогиливатель "чмобиков"

Практически каждый из попавших под мобилизацию россиян обречен на гибель если не в первые дни после попадания в Украину, то в первые недели. Тем, кому повезет, придется научиться жить без рук или ног.

Это аксиома, которую подтверждают многочисленные случаи пребывания "чмобиков" на нашей земле. Большинство из них оказались в зоне боевых действий почти сразу после своего прибытия в военкоматы.

"Свежих" оккупантов перебрасывали с мест сборов напрямую на фронт по решению командующих армий.

Например, глава 58-й армии захватчиков генерал Михаил Зусько 2 октября приказал отправить под Сватово в Луганской области мобилизованных из 15 полка 27 бригады. Все они попали под волну "могилизации" в Москве и Подмосковье и оказались в воинской части в Наро-Фоминске в конце сентября.

Все они попали под волну "могилизации" в Москве и Подмосковье и оказались в воинской части в Наро-Фоминске в конце сентября. Что интересно, именно эти мобилизованные участвовали в показательном выступлении на полигоне перед министром Шойгу. Тогда глава российского минубийства убедился в "блестящей подготовке" воинов, хотя они имитировали стрельбу по целям, не имея магазинов.

Тогда глава российского минубийства убедился в "блестящей подготовке" воинов, хотя они имитировали стрельбу по целям, не имея магазинов. Фактически позирование для Шойгу и являлось единственным вариантом для мобиков подержать оружие перед войной на полигоне. Ведь сразу после съемок сюжета мобилизованных отправили в Валуйки вблизи украинской границы, якобы на продолжение переподготовки .

. Конечно, никаких занятий с будущим "пушечным мясом" никто не проводил, а через день после прибытия в Белгородскую область "чмобиков" отправили на войну.

Именно с момента переброски группировки в Украину все родственники быстро потеряли с путинскими ордынцами связь. Дозвонились родным некоторые из них только через неделю и рассказали о том, что им повезло получить ранения и эвакуироваться в Россию. Сейчас они находятся в больницах, а после выписки их снова отправят на войну.

Как выяснилось, колонна "чмобиков" двигалась к Сватово без сопровождения со стороны офицеров. Никаких пояснений и инструкций жителям российской столицы никто не дал. Когда грузовики с мобилизованными начали подъезжать ближе к пункту назначения, их накрыли высокоточным оружием. Предварительно известно, что артиллеристы ВСУ таким образом уничтожили несколько десятков "чмобиков". Отряд оккупантов понес огромные потери даже без вступления в бой.

Погибшие и раненые в частях не числятся

Родные "чмобиков", узнавшие об инциденте, сразу же начали задавать вопросы руководству воинской части, к которой были приписаны мобилизованные. Однако офицеры всем ответили одно и то же: никто из раненых или погибших не значится в списках военнослужащих части. Где именно проходят службу оккупанты – неизвестно.

Соответственно, никто из жен или матерей мобилизованных не может узнать, с кем им нужно контактировать для получения хотя бы каких-либо данных о тех оккупантах, которые находятся вне доступа. Это означает только одно: в случае гибели боец официально будет считаться пропавшим без вести. Его семье о смерти никто не будет докладывать и ни копейки от государства на "Ладу" матери и жены не получат.

Сколько мобилизованных за месяц дополнительного набора в армию уже успели потерять командиры оккупационных армий, неизвестно. Однако счет точно идет на тысячу. Однако ликвидация львиной части мобилизованных стала возможной именно благодаря Михаилу Зусько, тому самому генерал-лейтенанту, руководившему первым армейским корпусом в так называемой "ДНР". Там он отточил свои навыки войны "пушечным мясом" и научился убивать подчиненных сотнями ради получения их зарплат.