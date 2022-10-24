По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, генералы хотят, чтобы отступление из Херсона прикрывали мобилизованные, потому что с их потерями никто не считается. При этом спасти как можно больше техники для командования оккупантов – первоочередная задача.

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Кроме того, штабные офицеры хотят избежать попадания большого количества бойцов в плен, чтобы не нанести сильного ущерба моральному духу сводному захватническому войску.

ФСБшники и полковники сначала спасают собственное имущество

Что интересно, первоочередными действиями по эвакуации оккупантов не переправка техники и личного состава с одного берега Днепра на другой, а вывоз имущества руководства ФСБ и военных офицеров.

Захватчики упаковывают награбленное и даже крупногабаритное имущество, похищенные у людей автомобили, грузят все в КамАЗы и Уралы, после чего отправляют их во временно оккупированный Крым.

Чтобы ни один из россиян не украл ничего ценного себе, высший офицерский состав заставляет охранять свои пожитки рядовых солдат. За каждую "командировку" им платят по 100 – 200 долларов.

Сопровождение колонн с награбленным является достаточно опасной задачей, ведь по дороге по Херсонщине встречаются налеты различных российских группировок. Потому что обогатиться хотят все без исключения россияне, а также представители террористических формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме нападений на колонны с украденным офицерами имуществом, российские захватчики занимаются и банальным дерибаном товаров военного назначения. Так, один из водителей оккупационной армии при движении с правого на левый берег Днепра присвоил себе четыре беспилотника и несколько приборов ночного видения. Кроме того, ему удалось слить по технике две тонны топлива, которые он затем продал местным жителям.

К сожалению, о такой взрывной деятельности русского солдата стало известно его руководству. Его задержали и увезли в неизвестном направлении представители так называемой комендатуры. После этого кафира никто не видел.

Российские БТГ понесут огромные потери

Хотя оккупанты и начали сложную логистическую операцию по бегству с правобережья Херсонщины, на количестве потерь среди их войск это пока никак не сказалось. Передовые подразделения продолжают находиться на фронте и гибнут. Чтобы сохраняли хотя бы условную боеспособность, на передовую постоянно подбрасывают новые партии мобилизованных.

Раненых "чмобиков" обычно с позиций не эвакуируют, чего нельзя сказать о контрактниках. "Трехсотых" российских военнослужащих обычно везут в больницы Новой Каховки, ведь в Херсоне мест для оказания помощи раненым уже нет.

23 октября в город на левом берегу привезли несколько КамАЗов с тяжелыми пациентами. В каждый грузовик буквально забрасывали до 50 человек. Некоторые из них умирают еще в автомобилях, другие погибли от ранений еще до того, как оказались в больницах. С поля боя в медицинские учреждения из 143 кафиров достались живыми только 12 россиян.