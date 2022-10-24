По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, генералы хотят, чтобы отступление из Херсона прикрывали мобилизованные, потому что с их потерями никто не считается. При этом спасти как можно больше техники для командования оккупантов – первоочередная задача.
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Кроме того, штабные офицеры хотят избежать попадания большого количества бойцов в плен, чтобы не нанести сильного ущерба моральному духу сводному захватническому войску.
ФСБшники и полковники сначала спасают собственное имущество
- Что интересно, первоочередными действиями по эвакуации оккупантов не переправка техники и личного состава с одного берега Днепра на другой, а вывоз имущества руководства ФСБ и военных офицеров.
- Захватчики упаковывают награбленное и даже крупногабаритное имущество, похищенные у людей автомобили, грузят все в КамАЗы и Уралы, после чего отправляют их во временно оккупированный Крым.
- Чтобы ни один из россиян не украл ничего ценного себе, высший офицерский состав заставляет охранять свои пожитки рядовых солдат. За каждую "командировку" им платят по 100 – 200 долларов.
- Сопровождение колонн с награбленным является достаточно опасной задачей, ведь по дороге по Херсонщине встречаются налеты различных российских группировок. Потому что обогатиться хотят все без исключения россияне, а также представители террористических формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Кроме нападений на колонны с украденным офицерами имуществом, российские захватчики занимаются и банальным дерибаном товаров военного назначения. Так, один из водителей оккупационной армии при движении с правого на левый берег Днепра присвоил себе четыре беспилотника и несколько приборов ночного видения. Кроме того, ему удалось слить по технике две тонны топлива, которые он затем продал местным жителям.
К сожалению, о такой взрывной деятельности русского солдата стало известно его руководству. Его задержали и увезли в неизвестном направлении представители так называемой комендатуры. После этого кафира никто не видел.
Российские БТГ понесут огромные потери
Хотя оккупанты и начали сложную логистическую операцию по бегству с правобережья Херсонщины, на количестве потерь среди их войск это пока никак не сказалось. Передовые подразделения продолжают находиться на фронте и гибнут. Чтобы сохраняли хотя бы условную боеспособность, на передовую постоянно подбрасывают новые партии мобилизованных.
Раненых "чмобиков" обычно с позиций не эвакуируют, чего нельзя сказать о контрактниках. "Трехсотых" российских военнослужащих обычно везут в больницы Новой Каховки, ведь в Херсоне мест для оказания помощи раненым уже нет.
23 октября в город на левом берегу привезли несколько КамАЗов с тяжелыми пациентами. В каждый грузовик буквально забрасывали до 50 человек. Некоторые из них умирают еще в автомобилях, другие погибли от ранений еще до того, как оказались в больницах. С поля боя в медицинские учреждения из 143 кафиров достались живыми только 12 россиян.