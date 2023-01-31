Публицист Станислав Безушко на платформе IQ проанализировал, что часто забывают учитывать при подсчете потерь россиян в войне против Украины.
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Как разделяют потери на войнеНа безвозвратные и санитарные. Санитарные потери могут быть тяжелыми, после которых на войну уже никто не возвращается, а могут – легкими, позволяющими солдатам воевать уже через несколько дней. В силах обороны публикуют именно безвозвратные потери. А также говорят обо всех российских оккупационных войсках (далее – РОВ), а не только о регулярной армии России.
РОВ – это общее понятие, охватывающее непосредственно регулярную русскую армию, наемников, незаконно мобилизованных на временно оккупированной территории, вагнеровцев (различных видов), других наемников и Росгвардию. Именно поэтому, когда речь идет о потерях россиян в Украине, не следует их накладывать именно на регулярную российскую армию. Никто не ходит по полю боя и не уточняет, кем был и где служил враг.
Это первая причина возникновения разногласий в подсчетах, считает автор.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал в твиттере, что украинская армия нейтрализовала (т.е. было убито, ранено, взято в плен, пропали без вести) 29 543 заключенных, завербованных "частной военной компанией Вагнера" в российских тюрьмах. Если учесть, что в 127 500 уничтоженных оккупантов (официальные данные по состоянию на утро 31.01.23) входят все эти группы военных, то цифры очень и очень реалистичны. Именно поэтому потери так сильно не отразились на российской регулярной армии.
Почему же независимые аналитики часто сомневаются в этих данных?
Согласно объяснению автора, большинство подсчетов аналитиков базируются на том, что соотношение убитых к раненым обычно составляет 1 к 3. А в таком случае раненых оккупантов должно быть еще 376 530 человек. Тогда общее количество потерь должно было бы равняться 502 040. Однако эта "средняя цифра" на реальной войне не соответствует действительности.
У россиян ситуация гораздо хуже
Если в первые месяцы соотношение убитых к раненым было 1 к 3, то с лета оно сначала стало 1 к 2, а с конца осени на самых горячих участках фронта было 1 к 1. А в такие дни, как удар по ПТУ в Макеевке, количество убитых становится больше числа раненых – из-за практически отсутствующей первой медицинской помощи. Поэтому раненые к концу боя превращаются в уничтоженных.
У "вагнеровцев" количество убитых в последние месяцы вообще больше, чем количество раненых. Такая же ситуация была весной у незаконно мобилизованных на оккупированной территории.
Поэтому реальная цифра раненых оккупантов за весь период войны может быть близка к 260 тысячам, а общие потери – до 380 тысяч. Понятно, что значительная часть раненых уже могла вернуться в строй и снова воевать.
Потери РОВ, о которых сообщает Генштаб ВСУ, реальны, но они касаются не только российской регулярной армии. Конечно, у России еще достаточно человеческого ресурса для продолжения боев. Для того чтобы у них начались проблемы с удержанием позиций, нужно уничтожать в течение суток хотя бы 1300 – 1500 оккупантов. Тогда они не смогут быстро компенсировать потери.
Их регулярная армия вымотана, но она есть и готовится к новым боям. Враг был и остается опасным. Все разговоры о "чмонях" и "мобиках" – это для тех, кто боится остаться без любимого кофе в тылу. А на поле боя любой дурак с оружием – опасен. Его нужно уничтожать, и для этого нужно еще много ресурса,
– заключает Станислав Безушко.