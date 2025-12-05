Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники Суспильного.
Что известно о переговорах в США?
Встреча украинской и американской делегации проходила в Майами.
Около 5 утра по украинскому времени стало известно о ее окончании.
Напомним, что делегация отправилась в США 4 декабря во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.
Член делегации и заместитель главы ОП Александр Бевз сообщал, что украинская сторона хотела узнать, как о результатах встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и об обсуждении этого визита с Трампом и его командой.
Мирные переговоры: последние новости
Западные СМИ писали, что в процессе переговоров об окончании войны в Украине сейчас обсуждаются 4 отдельных элемента: суверенитет, территории, экономическое сотрудничество и европейская безопасность.
Но Россия не проявляет желания заключить мир. Наоборот Путин заявил, что "в любом случае освободит" Донбасс и "Новороссию" военным или иным путем.
Переговоры с Виткоффом и Кушнером в Москве он назвал "очень полезными", но отметил, что не согласен с некоторыми пунктами мирного плана.
А президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина готова к любому сценарию развития событий. В то же время она и в дальнейшем настроена работать конструктивно со всеми партнерами для достижения справедливого мира.