Що відомо про переговори у США?
Зустріч української та американської делегації проходила у Маямі.
Близько 5 ранку за українським часом стало відомо про її закінчення.
Нагадаємо, що делегація вирушила до США 4 грудня на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.
Член делегації та заступник глави ОП Олександр Бевз повідомляв, що українська сторона хотіла дізнатися про результати зустрічі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Москві та про обговорення цього візиту з Трампом і його командою.
Мирні переговори: останні новини
Західні ЗМІ писали, що у процесі перемовин щодо закінчення війни в Україні наразі обговорюються 4 окремі елементи: суверенітет, території, економічне співробітництво та європейська безпека.
Але Росія не виявляє бажання укласти мир. Навпаки Путін заявив, що "у будь-якому випадку звільнить" Донбас та "Новоросію" військовим чи іншим шляхом.
Переговори з Віткоффом і Кушнером у Москві він назвав "дуже корисними", але зазначив, що не погоджується з деякими пунктами мирного плану.
А президент України Володимир Зеленський підкреслював, що Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Водночас вона й надалі налаштована працювати конструктивно з усіма партнерами задля досягнення справедливого миру.