Що відомо про переговори у США?

Зустріч української та американської делегації проходила у Маямі.

Близько 5 ранку за українським часом стало відомо про її закінчення.

Нагадаємо, що делегація вирушила до США 4 грудня на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

Член делегації та заступник глави ОП Олександр Бевз повідомляв, що українська сторона хотіла дізнатися про результати зустрічі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Москві та про обговорення цього візиту з Трампом і його командою.

