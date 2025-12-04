Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Бевза.

Яка мета зустрічі 4 грудня у Флориді?

Українська сторона хоче дізнатися, як пройшов візит американської делегації до Москви.

Сьогодні (4 грудня – 24 Канал) у Флориді Рустем Умєров та Андрій Гнатов зустрінуться з американською стороною. Мета – отримати бріф про результати візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, а також фідбек після обговорення цього візиту з Президентом Трампом та його командою,

– написав Бевз.

За результатами цієї зустрічі президент Зеленський визначить подальші кроки та передасть відповідні доручення переговорній групі.

"Ключові проблемні політичні питання залишаються до обговорення на рівні лідерів, Україна готова до переговорів на найвищому рівні", – наголосив радник ОП.

Він також зауважив, що Росія продовжує ставити ультиматуми. Попри це, Україна продовжуватиме дипломатичну та політичну роботу для досягнення стійкого миру.

Окрім того, Україна щоденно спілкується з європейськими партнерами для їх повного залучення у процес, бо "роль Європи є вкрай важливою".

Але дипломатія повинна поєднуватися з тиском на агресора, мають бути посилені санкції, потрібні чіткі рішення по використанню активів РФ для підтримки України та посилення нашої далекобійності,

– додав Бевз.

