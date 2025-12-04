Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна" та "Інтерфакс".
Дивіться також "Заробляйте гроші, а не воюйте": чому Путін не проміняє війну з Україною на мільярди доларів від США
Що відомо про візит Умєрова до США 4 грудня?
За словами президента, секретар РНБО і начальник Генштабу вже вилетіли до США.
"Я буду знати більше, ширшу інформацію, після того, як вони зустрінуться, і вони мені подзвонять", – запевнив Зеленський.
Зустріч, імовірно, відбудеться або 4, або 5 грудня, сказав президент.
Зеленський відповів на запитання журналістів, доки чекав на президента Кіпру: дивіться відео
Радник глави Офісу президента України та член делегації у переговорах зі США Олександр Бевз підтвердив цю зустріч.
Сьогодні у Флориді Рустем Умєров та Андрій Гнатов зустрінуться з американською стороною. Мета – отримати бріф про результати візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, а також фідбек після обговорення цього візиту з президентом Трампом та його командою,
– написав він.
Потім Зеленський визначить подальші кроки та надасть відповідні доручення переговорній групі.
"Публічні сигнали з Москви залишаються ультимативними. Задача української команди – попри це – продовжувати дипломатичну та політичну роботу для досягнення стійкого миру. Але дипломатія повинна поєднуватися з тиском на агресора, мають бути посилені санкції, потрібні чіткі рішення з використання активів Росії для підтримки України та посилення нашої далекобійності", – написав Бевз.
Він підкреслив, що "ключові проблемні політичні питання залишаються до обговорення на рівні лідерів, Україна готова до переговорів на найвищому рівні". Таким чином, Україна продовжує наполягати на зустрічі Зеленського і Трампа.
Зверніть увагу! Про візит Умєрова до США ішлося і раніше. Associated Press писали, що Умєров, Віткофф і Кушнер зустрінуться в Маямі 4 грудня.
Що говорила українська влада про продовження зустрічей з американцями?
3 грудня у зверненні Володимир Зеленський висловився так: "Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа".
4 грудня пані посол України в США Ольга Стефанішина теж говорила про зустріч у Флориді. Втім, вона наголосила: коментувати ситуацію можна буде після того, як Рустем Умєров поспілкується з американською стороною.