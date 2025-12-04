Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна" та "Інтерфакс".

Що відомо про візит Умєрова до США 4 грудня?

За словами президента, секретар РНБО і начальник Генштабу вже вилетіли до США.

"Я буду знати більше, ширшу інформацію, після того, як вони зустрінуться, і вони мені подзвонять", – запевнив Зеленський.

Зустріч, імовірно, відбудеться або 4, або 5 грудня, сказав президент.

Зеленський відповів на запитання журналістів, доки чекав на президента Кіпру: дивіться відео

Радник глави Офісу президента України та член делегації у переговорах зі США Олександр Бевз підтвердив цю зустріч.

Сьогодні у Флориді Рустем Умєров та Андрій Гнатов зустрінуться з американською стороною. Мета – отримати бріф про результати візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, а також фідбек після обговорення цього візиту з президентом Трампом та його командою,

– написав він.

Потім Зеленський визначить подальші кроки та надасть відповідні доручення переговорній групі.

"Публічні сигнали з Москви залишаються ультимативними. Задача української команди – попри це – продовжувати дипломатичну та політичну роботу для досягнення стійкого миру. Але дипломатія повинна поєднуватися з тиском на агресора, мають бути посилені санкції, потрібні чіткі рішення з використання активів Росії для підтримки України та посилення нашої далекобійності", – написав Бевз.

Він підкреслив, що "ключові проблемні політичні питання залишаються до обговорення на рівні лідерів, Україна готова до переговорів на найвищому рівні". Таким чином, Україна продовжує наполягати на зустрічі Зеленського і Трампа.

Зверніть увагу! Про візит Умєрова до США ішлося і раніше. Associated Press писали, що Умєров, Віткофф і Кушнер зустрінуться в Маямі 4 грудня.

Що говорила українська влада про продовження зустрічей з американцями?