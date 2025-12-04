Зокрема, її представлятиме секретар РНБО Рустем Умєров. Associated Press розкрило час і місце розмови, передає 24 Канал.

Коли Умєров зустрінеться з американцями?

Журналісти дізналися про наступний етап переговорів від високопосадовця адміністрації Трампа, що говорив на умовах анонімності. Зустріч Умєрова, Віткоффа та Кушнера нібито відбудеться в четвер, 4 грудня, в Маямі.

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що українська делегація отримала запрошення відвідати США.

Зі свого боку Володимир Зеленський підтвердив підготовку зустрічей за кордоном. "Рустем Умєров, Андрій Гнатов і всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа", – наголосив він.

Як закінчилися переговори з росіянами?