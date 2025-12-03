Для цього готують зустрічі в США. Деталі розповів Володимир Зеленський у зверненні в середу, 3 грудня, передає 24 Канал.

Хто поїде на переговори до США?

Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні розмову з представниками Трампа продовжить українська делегація.

За словами Зеленського, це будуть секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та "всі, хто потрібен для перемовин". Новин щодо зустрічей, контактів і перемовин варто чекати "найближчими днями".

Є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною. Усе зараз відбувається доволі результативно – на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули… І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так,

– зауважив президент.

Він також наголосив, що достойний мир можливий лише з урахуванням інтересів України.

Як відбуваються мирні переговори?