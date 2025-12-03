Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Одеській області.
Що відомо про вибухи у багатоповерхівці Одеси?
У квартирі на вулиці Князя Володимира Великого в Одесі пролунали вибухи. На місце прибули поліцейські та медики.
Місцеві ЗМІ стверджують, що напередодні чоловік погрожував підірвати 3 гранати. Сам підривач, ймовірно, теж поранений.
Раніше вибухи лунали на оболоні в Києві
У Києві ввечері 28 листопада на Оболоні чули звуки вибухів та бачили пожежу. Речник ДСНС Києва Павло Петров розповів, що на вулиці Богатирській в Оболонському районі сталося загоряння в гаражах.
Попередньо встановлено, що у приміщенні СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух.