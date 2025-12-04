Унаслідок інциденту є постраждалі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

Що відомо про сімейну сварку?

Про вибух правоохоронцям повідомила одна з мешканок будинку на вулиці Князя Володимира Великого. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції, медики та рятувальники.

За попередньою інформацією, між 34-річною жінкою та її 44-річним чоловіком виникла сварка. Під час суперечки він застосував два боєприпаси, – ймовірно, гранати.

Подружжя отримало тілесні ушкодження та було госпіталізоване,

– йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ознаками:

замаху на умисне вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб;

незаконного поводження з боєприпасами.

До слова, максимальне покарання за ці злочини – довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

