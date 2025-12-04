Унаслідок інциденту є постраждалі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.
Що відомо про сімейну сварку?
Про вибух правоохоронцям повідомила одна з мешканок будинку на вулиці Князя Володимира Великого. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції, медики та рятувальники.
За попередньою інформацією, між 34-річною жінкою та її 44-річним чоловіком виникла сварка. Під час суперечки він застосував два боєприпаси, – ймовірно, гранати.
Подружжя отримало тілесні ушкодження та було госпіталізоване,
– йдеться в повідомленні.
Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ознаками:
- замаху на умисне вбивство, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб;
- незаконного поводження з боєприпасами.
До слова, максимальне покарання за ці злочини – довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Що відомо про інші інциденти в Україні?
У Львівській області виник конфлікт між ветераном і його сусідами, які нібито неодноразово скаржилися на шум із його квартири. Чоловік заявив про побиття, поліція відкрила провадження.
У Житомирській області затримали чоловіка за підозрою у домашньому насильстві, зокрема побитті хлопчиків віком 5, 9 та 10 років. Дітей залишили під тимчасовим наглядом лікарів.