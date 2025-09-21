Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення блогерки Олени Мандзюк в Інстагарм.

Що відомо про домашнє насильство в родині з Забілоччя?

Олена Мандзюк розповіла, що їй стало відомо про родину, де батько жорстоко поводиться з дітьми. Поліція нібито знає про випадки насильства, але не вчиняє необхідних дій. Батько родини досі не поніс покарання.

За словами блогерки, чоловіка звати Ігор Віталійович Лось. Родина проживає в селі Забілоччя. В повідомленні пані Олени йдеться про те, що дітей постійно катують, вони майже весь час перебувають самі та ходять голодні. Один з них – 5-річний хлопчик – нещодавно ледь не постраждав, коли вибіг на дорогу. У той момент він втікав від тата. Також батьки дітей часто не можуть за ними доглядати, бо нібито зловживають з алкоголем.

Олена Мандзюк просить про розголос ситуації, адже лише так можливо досягти покарання для чоловіка.

На опублікованих фото видно, що дітей дійсно сильно б'ють, адже вони мають численні синці та рани. Один з хлопчиків навіть сам розповів про страшну ситуацію вдома. Чоловік до того ж б'є не тільки дітей, але і дружину.

Як на домашнє насильство реагують в поліції?

Після отриманих повідомлень правоохоронці разом зі службою у справах дітей навідалися до родини, в якій виховуються троє хлопчиків віком 5, 9 та 10 років. Пресслужба поліції області повідомила, що дітей передали лікарям. Вони перебувають разом з матір'ю.

Дітей доставили до лікарні для огляду. За результатами медики не встановили ознак тілесних ушкоджень чи інших загроз для здоров’я дітей. Хлопчиків залишили під тимчасовим наглядом лікарів,

– повідомили правоохоронці.

Поліціянти підтвердили, що опубліковані в мережі фото були зроблені ще в червні, тоді ж відбулося розслідування й справу про домашнє насильство передали до суду. Батько отримав перше покарання. Далі компетентні органи ухвалюватимуть рішення щодо вилучення дітей з родини.

Варто зазначити! Кримінальний кодекс України за домашнє насильство передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, арешту до 6 місяців, обмеження волі строком до 5 років або ж ув'язнення до 2 років.

Поліцейські проводять розслідування щодо домашнього насильства в Забілоччі / Фото правоохоронців

