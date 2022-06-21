Зауважимо, що Україна підписала цю конвенцію ще у 2011 році, але не ратифікувала її раніше через протести церков та деяких консервативних політиків, які чомусь переконували, що закон про запобігання насильства стосовно жінок і домашнього насильства буцімто "нав'язує гендерну ідеологію".

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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції 18 червня. Верховна рада підтримала його вже 20 червня. І ось, нарешті, довгоочікуваний законопроєкт підписано главою держави.

Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини – найвища цінність,

– сказав Володимир Зеленський.

Що передбачає Стамбульська конвенція

Країни, що підписують Стамбульську конвенцію, повинні ввести кримінальну відповідальність за психологічне, фізичне і сексуальне насильство, переслідування, а також примусові аборти, стерилізацію та шлюб.

Основні цілі Стамбульської конвенції:

Захистити жінок від усіх видів насильства, а також запобігти й викорінити насильство над жінками та домашнє насильство.

Сприяти встановленню рівних прав для чоловіків і жінок.

Викорінити всі види дискримінації щодо жінок.

Захистити й допомогти всім постраждалим від насильства.

Сприяти міжнародній співпраці, спрямованій проти зазначених видів насильства.

Надавати допомогу організаціям і правоохоронним органам у співпраці одне з одними задля викорінення насильства щодо жінок та домашнього насильства.

У Конвенції мовиться про насильство проти жінок та домашнє насильство

Насилля проти жінок охоплює: будь-яке фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, переслідування чи домагання.

будь-яке фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, переслідування чи домагання. Домашнє насильство – це все, що з примусу або без згоди однієї зі сторін відбувається між партнерами чи членами однієї родини без чиєїсь із них згоди. До прикладу примус до сексу, шлюбу, аборту, обрізання, стерилізації).

Тепер за усі ці дії передбачена кримінальна відповідальність. Покарання буде жорстокішим, якщо потерпілі є родичами, партнерами або ж якщо свідком насильства стала дитина.

Наразі в Україні діє низка статей кримінального кодексу, проте розписані вони не настільки широко та детально, як у Стамбульській конвенції. Без ратифікації Стамбульської конвенції повноцінна відповідальність за всі форми насильства неможлива. Зокрема багато кривдників, які скоюють психологічне, економічне та навіть фізичне й сексуальне насильство уникають покарання.

До речі, у конвенції передбачені запровадження або підтримка програм, спрямованих на навчання людей, які вчинили домашнє насильство. Також документ закон передбачає запровадження або підтримку лікувальних програм, спрямованих на профілактику рецидивів з боку правопорушників, зокрема з боку осіб, що вчинили статеві злочини.

Повний текст Стамбульської конвенції можна прочитати за посиланням.

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