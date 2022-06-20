"За" проголосували 259 депутатів, проти виступили лише 8 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Раніше Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції

Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне, фізичне і сексуальне насильство, переслідування, а також примусові аборти, стерилізацію та шлюб.

Довгий час Україна не могла ратифікувати угоду

Стамбульську конвенцію підписали 46 країн та Євросоюз. Водночас 11 держав не ратифікували угоду. Зокрема, до них входила і Україна.

Ми підписали конвенцію ще у 2011 році, але не ратифіковували через протести церков та переконання деяких консервативних політиків, які стверджували, що конвенція "нав'язує гендерну ідеологію".

У Конвенції йдеться про два види насильства: проти жінок і домашнє.

Перше включає будь-яке фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, переслідування чи домагання, зокрема на роботі.

Домашнє насильство – це все, що відбувається між партнерами чи членами однієї родини без чиєїсь із них згоди (наприклад, примус до сексу, шлюбу, аборту, обрізання, стерилізації).

Кривдники нестимуть кримінальну відповідальність за будь-який вид насильства. Покарання буде жорстокішим, якщо потерпілі є родичами чи партнерами або якщо свідком насильства стала дитина.