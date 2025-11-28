Про це у коментарі 24 Каналу повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров.

До теми Парк 700-річчя у Львові затягнуло димом через пожежу: у ДСНС розповіли, що там сталося

Що відомо про пожежу у Києві 28 листопада?

Павло Петров розповів, що на вулиці Богатирській в Оболонському районі сталося загоряння в гаражах.

По прибуттю було виявлено кисневі балони. Ймовірно, вони й спричиняли якісь вибухи, які чули поруч, але це було ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів,
– зазначив речник ДСНС Києва.

На Оболоні у Києві бачили пожежу і дим: дивіться відео

Він також наголосив, що на зараз пожежу локалізували на загальній площі 130 квадратних метрів. ДСНС на місці контролює ситуацію.

Згодом у поліції Києві додали, що правоохоронці також працюють на місці пожежі у Києві в Оболонському районі.


Пожежа на Оболоні в Києві 28 листопада / Фото поліції Києва

"Попередньо встановлено, що у приміщення СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух", – зазначили поліцейські.

Правоохоронці підкреслили, що постраждалих унаслідок інциденту немає. Наразі всі детальні обставини вибуху та пожежі з'ясовуються.


Правоохоронці та рятувальники працюють на місці, щоб з'ясувати всі обставини пожежі та вибуху / Фото поліції Києва

Де ще були пожежі у Києві останнім часом і чому?

  • У Києві на Кудрявському узвозі 20 листопада сталася пожежа в житловій багатоповерхівці через вибух зарядної станції. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували двох людей, зокрема дитину.

  • Уранці 23 жовтня під будівлею КМДА невідомий чоловік підпалив автомобільні шини, пожежу швидко ліквідували. Пізніше стало відомо, що правоохоронці затримали підозрюваного, місцевого жителя 1977 року народження.

  • А 18 жовтня у Києві сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі, яку гасили понад 100 рятувальників усю ніч і ранок. Через займання були зміни в роботі громадського транспорту.