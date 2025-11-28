Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

Что известно о пожаре в Киеве 28 ноября?

Павел Петров рассказал, что на улице Богатырской в Оболонском районе произошло возгорание в гаражах.

По прибытию были обнаружены кислородные баллоны. Вероятно, они и вызывали какие-то взрывы, которые слышали рядом, но это было еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений,

– отметил представитель ГСЧС Киева.

Он также отметил, что на сейчас пожар локализовали на общей площади 130 квадратных метров. ГСЧС на месте контролирует ситуацию.

Впоследствии в полиции Киеве добавили, что правоохранители также работают на месте пожара в Киеве в Оболонском районе.



Пожар на Оболони в Киеве 28 ноября / Фото полиции Киева

"Предварительно установлено, что в помещение СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв", – отметили полицейские.

Правоохранители подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас все подробные обстоятельства взрыва и пожара выясняются.



Правоохранители и спасатели работают на месте, чтобы выяснить все обстоятельства пожара и взрыва / Фото полиции Киева

Где еще были пожары в Киеве в последнее время и почему?