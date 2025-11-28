Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель ГСЧС Киева Павел Петров.
К теме Парк 700-летия во Львове затянуло дымом из-за пожара: в ГСЧС рассказали, что там произошло
Что известно о пожаре в Киеве 28 ноября?
Павел Петров рассказал, что на улице Богатырской в Оболонском районе произошло возгорание в гаражах.
По прибытию были обнаружены кислородные баллоны. Вероятно, они и вызывали какие-то взрывы, которые слышали рядом, но это было еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений,
– отметил представитель ГСЧС Киева.
На Оболони в Киеве видели пожар и дым: смотрите видео
Он также отметил, что на сейчас пожар локализовали на общей площади 130 квадратных метров. ГСЧС на месте контролирует ситуацию.
Впоследствии в полиции Киеве добавили, что правоохранители также работают на месте пожара в Киеве в Оболонском районе.
Пожар на Оболони в Киеве 28 ноября / Фото полиции Киева
"Предварительно установлено, что в помещение СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв", – отметили полицейские.
Правоохранители подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас все подробные обстоятельства взрыва и пожара выясняются.
Правоохранители и спасатели работают на месте, чтобы выяснить все обстоятельства пожара и взрыва / Фото полиции Киева
Где еще были пожары в Киеве в последнее время и почему?
В Киеве на Кудрявском спуске 20 ноября произошел пожар в жилой многоэтажке из-за взрыва зарядной станции. Во время тушения пожара чрезвычайники спасли двух человек, в частности ребенка.
Утром 23 октября под зданием КГГА неизвестный мужчина поджег автомобильные шины, пожар быстро ликвидировали. Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого, местного жителя 1977 года рождения.
А 18 октября в Киеве произошел пожар в многоэтажке на улице Шота Руставели, который тушили более 100 спасателей всю ночь и утро. Из-за возгорания были изменения в работе общественного транспорта.