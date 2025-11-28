В украинской энергосистеме до сих пор сохраняется сложная ситуация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут отключать свет 29 ноября?
По данным энергетиков, из-за последствий предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Согласно обнародованной информации, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Графики ограничения мощности для промышленных потребителей также будут круглосуточно.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Как происходят отключения, и когда может улучшиться ситуация?
Укрэнерго не составляет графики, а определяет объем ограничений электроэнергии; облэнерго решают, как распределить отключения. Графики отключений зависят от объема электроэнергии и способности сетей ее передать.
Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщал, что, возможно, улучшить ситуацию относительно графиков отключений света можно будет уже вскоре. Для большинства потребителей ожидаются более комфортные очереди отключений.
Отметим, что три атомные электростанции Украины недавно снижали производство электроэнергии из-за повреждения, вызванные российскими атаками. Теперь АЭС почти полностью восстановили свою мощность.