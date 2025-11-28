В украинской энергосистеме до сих пор сохраняется сложная ситуация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут отключать свет 29 ноября?

По данным энергетиков, из-за последствий предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Согласно обнародованной информации, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Графики ограничения мощности для промышленных потребителей также будут круглосуточно.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Как происходят отключения, и когда может улучшиться ситуация?