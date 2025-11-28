В українській енергосистемі досі зберігається складна ситуація. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Як відключатимуть світло 29 листопада?
За даними енергетиків, через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Згідно з оприлюдненою інформацією, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів також будуть цілодобово.
Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– ідеться у повідомленні.
Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Як відбуваються відключення, і коли може покращитися ситуація?
Укренерго не складає графіки, а визначає обсяг обмежень електроенергії; обленерго вирішують, як розподілити відключення. Графіки відключень залежать від обсягу електроенергії та здатності мереж її передати.
Очільник Укренерго Віталій Зайченко повідомляв, що, можливо, покращити ситуацію щодо графіків відключень світла можна буде вже невдовзі. Для більшості споживачів очікуються комфортніші черги відключень.
Зазначимо, що три атомні електростанції України нещодавно знижували виробництво електроенергії через пошкодження, викликані російськими атаками. Тепер АЕС майже повністю відновили свою потужність.