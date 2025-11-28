Хто складає графіки відключень?

Оператор об’єднаної енергосистеми України не займається складання графіків відключень світла для певних будинків, вулиць та навіть населених пунктів, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Таким чином, роль Укренерго як оператора ОЕС полягає у тому, щоб визначити обсяг обмежень електроенергії, необхідний енергетичній системі України у той чи інший конкретний момент часу.

Наприклад, під час застосування погодинних відключень саме Укренерго визначає, яку кількість черг у кожному регіоні треба знеструмити,

– повідомили енергетики.

А безпосередньо самі черги відключення світла та як справедливо періоди знеструмлення будуть розподілені між цими чергами, вирішують обленерго у кожному окремому регіоні.

В Укренерго наголосили, що компанія:

не відключає побутових споживачів, оскільки не є для них безпосереднім постачальником електроенергії;

не складає графіків відключень у жодному українському регіоні;

і не вирішує, до якої черги має бути включена та чи інша адреса.

Усі ці функції належать до компетенції обленерго.

Варто знати! Актуальну інформацію щодо відключень світла Укренерго радить шукати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Що впливає на тривалість відключень світла?

Загалом, як розповіли в Укренерго в коментарі 24 Каналу, графіки відключення світла залежать від наявності достатнього обсягу електроенергії в енергосистемі та від здатності мереж цю енергію передати.

Через російські обстріли покривати дефіцит енергії в одних регіонах доводиться за рахунок об’єктів генерації в інших областях.

Однак українська енергосистема не будувалася з урахуванням такого сценарію.

Можливості передачі електроенергії від електростанцій до споживачів за сотні кілометрів на сьогодні обмежені.

Тому у підсумку в одних регіонах відключень світла може бути більше, а в тих областях, через які передача електроенергії не відбувається, обмеження споживання менші або взагалі не застосовуються.

Коли відключень стане менше?