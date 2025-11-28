Хто складає графіки відключень?

Оператор об’єднаної енергосистеми України не займається складання графіків відключень світла для певних будинків, вулиць та навіть населених пунктів, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Таким чином, роль Укренерго як оператора ОЕС полягає у тому, щоб визначити обсяг обмежень електроенергії, необхідний енергетичній системі України у той чи інший конкретний момент часу.

Наприклад, під час застосування погодинних відключень саме Укренерго визначає, яку кількість черг у кожному регіоні треба знеструмити,
– повідомили енергетики.

А безпосередньо самі черги відключення світла та як справедливо періоди знеструмлення будуть розподілені між цими чергами, вирішують обленерго у кожному окремому регіоні.

В Укренерго наголосили, що компанія:

  • не відключає побутових споживачів, оскільки не є для них безпосереднім постачальником електроенергії;
  • не складає графіків відключень у жодному українському регіоні;
  • і не вирішує, до якої черги має бути включена та чи інша адреса.

Усі ці функції належать до компетенції обленерго.

Варто знати! Актуальну інформацію щодо відключень світла Укренерго радить шукати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Що впливає на тривалість відключень світла?

Загалом, як розповіли в Укренерго в коментарі 24 Каналу, графіки відключення світла залежать від наявності достатнього обсягу електроенергії в енергосистемі та від здатності мереж цю енергію передати.

Через російські обстріли покривати дефіцит енергії в одних регіонах доводиться за рахунок об’єктів генерації в інших областях.

  • Однак українська енергосистема не будувалася з урахуванням такого сценарію.
  • Можливості передачі електроенергії від електростанцій до споживачів за сотні кілометрів на сьогодні обмежені.

Тому у підсумку в одних регіонах відключень світла може бути більше, а в тих областях, через які передача електроенергії не відбувається, обмеження споживання менші або взагалі не застосовуються.

Коли відключень стане менше?

  • У ніч на 25 листопада Росія знову здійснила атаки на Україну, в результаті постраждали енергетичні об'єкти. Це вже шоста атака на енергосистему, і вона була досить серйозною.

  • Очільник Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що пошкодження значні, проте більшість вже оцінені та усунені. Обладнання відновлено, енергетики працюють цілодобово, організовано максимальну кількість ремонтних бригад.

  • Тому, за його словами, є сподівання, що покращити ситуацію щодо графіків відключень світла можна буде вже найближчим часом. Для більшості споживачів очікуються комфортніші черги відключень. Водночас у прикордонних та прифронтових містах гарантувати стабільність поки що неможливо.