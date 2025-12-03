Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Типичный Донецк".
Що відомо про проблеми зі світлом у Донецьку на тлі обстрілу?
Про безпілотники над окупованим Донецьком місцеві жителі почали повідомляти після 20:00. На відео, які ширили місцеві пабліки можна почути звук дзижчання цілі у небі, ймовірно, літального апарата.
Також ширили відео, де окупанти намагалися збити дрони в небі. Однак в них це виходило не дуже добре.
Повідомлялося, що загалом на Донецьк та Макіївку нібито летіло близько 50 дронів. Згодом у самому Донецьку прогримів вибух.
Пізніше стало відомо, що Ворошилівський та Київський райони у Донецьку частково знеструмлені. Водночас місцеві пабліки ширили відео з моментом вибуху в окупованому місті під час атаки.
Телеграм-канали писали про нібито пошкодження скління внаслідок атаки в одному з районів Донецька. Водночас безпілотники також бачили й над тимчасово окупованою Горлівкою.
У Донецьку та окупованій частині області не вперше проблеми зі світлом
Увечері 22 листопада відбулися атаки дронів на енергетичні об'єкти на окупованій території Донецької області, зокрема у Докучаєвську, Старобешевому, Шахтарську, Зугресі та під Чистяковим (Торезом). Тоді, ймовірно, постраждала електропідстанція "Південна".
16 листопада на окупованій території Донеччини зникло світло через імовірні удари по підстанціях. Без електрики тоді лишилися Донецьк, Макіївка, Ясинувата та Горлівка.
До цього проблеми у Донецьку зі світлом були 13 листопада. Тоді через масовану атаку дронами в деяких районах міста виникли перебої з електропостачанням.