Що відомо про проблеми зі світлом у Донецьку на тлі обстрілу?

Про безпілотники над окупованим Донецьком місцеві жителі почали повідомляти після 20:00. На відео, які ширили місцеві пабліки можна почути звук дзижчання цілі у небі, ймовірно, літального апарата.

Також ширили відео, де окупанти намагалися збити дрони в небі. Однак в них це виходило не дуже добре.

Повідомлялося, що загалом на Донецьк та Макіївку нібито летіло близько 50 дронів. Згодом у самому Донецьку прогримів вибух.

Пізніше стало відомо, що Ворошилівський та Київський райони у Донецьку частково знеструмлені. Водночас місцеві пабліки ширили відео з моментом вибуху в окупованому місті під час атаки.

Телеграм-канали писали про нібито пошкодження скління внаслідок атаки в одному з районів Донецька. Водночас безпілотники також бачили й над тимчасово окупованою Горлівкою.

