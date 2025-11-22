Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.

Дивіться також Росіяни обмежені у часі, – Буданов розкрив цікаву деталь щодо атак на енергетику України

Що відомо про атаку на Донеччину?

За даними моніторів, увечері 22 листопада в частині тимчасово окупованої Донеччини було гучно.

Обережно! Нецензурна лексика. Атака дронів у Донецькій області: дивіться відео свідків

Місцеві телеграм-канали розповіли про атаку дронів у Докучаєвську. Там під ударом могла бути підстанція. Також безпілотники літали у Старобешевому, там влучання могло бути по енергетичних об'єктах.

Крім того, повідомляють про атаку дронів на Шахтарськ та Зугрес, поблизу Зуївської ТЕС.

Обстріл окупованої Донеччини / Фото Exilenova+

Атаки на об'єкти окупантів: де останнім часом було гучно?