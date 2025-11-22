Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.
Що відомо про атаку на Донеччину?
За даними моніторів, увечері 22 листопада в частині тимчасово окупованої Донеччини було гучно.
Місцеві телеграм-канали розповіли про атаку дронів у Докучаєвську. Там під ударом могла бути підстанція. Також безпілотники літали у Старобешевому, там влучання могло бути по енергетичних об'єктах.
Крім того, повідомляють про атаку дронів на Шахтарськ та Зугрес, поблизу Зуївської ТЕС.
Атаки на об'єкти окупантів: де останнім часом було гучно?
До слова, дрони вже атакували Зуївську ТЕС у Зугресі 18 листопада. Монітори вказали, що під час атаки під удар потрапив трансформатор другого котла, додавши, що він виведений з ладу.
Крім того, уночі 20 листопада Сили оборони України в черговий раз завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу, спричинивши пожежу.
Також фіксували удар по скупченню особового складу російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області.