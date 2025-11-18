Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

Дивіться також Імовірно, мінус підстанція "Чайкіно": в Донецьку глобальний блекаут, світла немає і в області

Що відомо про атаку по ТЕС на Донеччині?

На тимчасово окупованій території Донецької області ніч 18 листопада видалася неспокійною. У мережі пишуть, що під атакою населений пункт Зугрес, де дрони "націлилися" на місцеву ТЕС.

Вибухи на Донеччині: дивіться відео

Зокрема, вказується, що безпілотники атакують Зуївську ТЕС. У пабліку також з'явилися відео, де можна побачити момент вибуху на цій ТЕС.

На кадрах чути дуже гучний вибух. Судячи з опублікованих відео, на місці влучання спалахнула пожежа.

Дрони атакують ТЕС: дивіться відео

В телеграм-каналі також вказують, що під час атаки на Зуївську ТЕС під удар потрапив трансформатор другого котла, додавши, що він виведений з ладу.



Ураження Зуївської ТЕС / Фото з телеграм-каналу

Також повідомляється, що частина Зугреса залишилася без світла. В інших пабліках також пишуть, що атакована Зуївська ТЕС та додають "удар завдано по головному машинному залу, де розміщуються парові турбіни та генератори електростанції". Станція забезпечує електроенергією окуповану територію.

Вибухи на окупованій Донеччині: останні новини