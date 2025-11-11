Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

Цікаво Тоді не летітиме нічого: експерт назвав найефективніший спосіб захистити енергетику

Де саме атакували ТЕС на окупованій Донеччині?

У мережі стверджується, що під атакою Старобешівська ТЕС у Донецькій області. Встановлена потужність цієї електростанції 2300 МВт.

В інтернеті також з'явилося відео, де можна побачити момент вибуху на цій ТЕС. На кадрах видно сильний спалах і пожежу, а також чутно вибух.

Момент вибуху на Старобешівській ТЕС у Донецькій області / Відео Exilenova+

Наразі про наслідки атаки на цю теплоелектростанцію окупанти нічого не повідомляли.

Водночас те, що саме ця ТЕС була під атакою розповіли в телеграм-каналі OSINTsupernova+. Там також показали, де саме стався приліт.



Старобешівська ТЕС була під атакою / Фото OSINTsupernova+

Старобешеве – селище у Донецькій області, яке перебуває під російською окупацією з 2014 року. Наразі відстань від цього населеного пункту до лінії фронту становить близько 91,5 кілометрів.

Де розташоване Старобешеве: дивіться на карті

З моменту відключення у 2017 році окупованих територій від енергопостачання України, Старобешівська та Зуївська ТЕС почали використовуватись російськими загарбниками несанкціоновано. Станція залишається однією з головних для енергопостачання окупованої частини Донбасу.

До уваги! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Які енергетичні об'єкти атакували наші захисники у Росії нещодавно?