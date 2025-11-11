Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які об'єкти уразили Сили оборони сьогодні, 11 листопада?

Вночі українські бійці вдарили по Саратовському НПЗ. Як зауважили в Генштабі, це було зроблено в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну тощо. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються,

– розповіли в Генеральному штабі.

В анексованому Криму уразили АТ "Морський нафтовий термінал". Це ключовий вузол постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та на тимчасово окуповані території півдня України.

У Феодосії зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкта. Ступінь завданих збитків ще уточнюють.

А на тимчасово окупованих територіях Донецької області було завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного.

Показуємо окуповане Очеретине на карті

Зверніть увагу! Сіл із такою назвою на Донеччині два. Село Олександрівської селищної громади Краматорського району не окуповане. Селище Очеретинської селищної громади Покровського району було захоплене росіянами у травні 2024 року.

Відомо, що ударні БпЛА досягли районів цілей. Утім, ще не ясно, скільки росіян загинуло, бо результати атаки ще уточнюють.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити Росію припинити збройну агресію проти України", – констатували в Генштабі.

І вже традиційно пообіцяли продовження влучних ударів по окупантах.

Що відомо про нічну атаку?