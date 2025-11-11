У мережі зазначалося, що російська ППО нібито відбиває атаку українських дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SHOT та Exilenova+.
Місцеві жителі кажуть, що над містами розпочалися вибухи близько першої години ночі. Загалом росіяни зафіксували від 5 до 7 "хлопків" внаслідок дронової атаки.
За словами очевидців, було видно спалахи на південному заході Саратова і чути звуки двигуна в небі. Деякі БпЛА летіли з боку Волги. З динаміків у містах доноситься сирена та прохання диктора відійти від вікон і сховатись у безпечному місці.
Наслідки дронової атаки на Саратов: відео Exilenova+
Внаслідок атаки "Росавіація" запровадила тимчасові обмеження в аеропорту Саратова. Також, за даними місцевої влади, є пошкодження об'єктів інфраструктури. На місці працюють усі екстрені служби. У телеграм-каналах зазначається, що виникла пожежа на місцевому НПЗ.
У Саратові виникла пожежа на НПЗ: відео Exilenova+
Атаки на Росію: коротко про головне
У ніч на 8 листопада дрони атакували кілька регіонів Росії, зокрема Волгоградську, Саратовську та Рязанську області, спричинивши вибухи та пошкодження. Атака призвела до тимчасового закриття аеропорту Саратова та введення обмежень в інших аеропортах, а також до пожежі на НПЗ в Рязані.
Також нещодавно БпЛА вдарили по НПЗ "Лукойл-Нижнєгороднєфтєоргсинтез" у Кстово, який входить до найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки. Там спалахнула пожежа.
Окрім цього, після удару дронів зупинив роботу Волгоградський НПЗ, який торік виробив близько 5,1% від загального обсягу переробки нафти у Росії.