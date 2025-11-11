У мережі зазначалося, що російська ППО нібито відбиває атаку українських дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SHOT та Exilenova+.

Дивіться також Порт у місті Туапсе атакували морські дрони: імовірно, було влучання в один із кораблів

Які наслідки атаки на Саратов та Енгельс?

Місцеві жителі кажуть, що над містами розпочалися вибухи близько першої години ночі. Загалом росіяни зафіксували від 5 до 7 "хлопків" внаслідок дронової атаки.

За словами очевидців, було видно спалахи на південному заході Саратова і чути звуки двигуна в небі. Деякі БпЛА летіли з боку Волги. З динаміків у містах доноситься сирена та прохання диктора відійти від вікон і сховатись у безпечному місці.

Наслідки дронової атаки на Саратов: відео Exilenova+

Внаслідок атаки "Росавіація" запровадила тимчасові обмеження в аеропорту Саратова. Також, за даними місцевої влади, є пошкодження об'єктів інфраструктури. На місці працюють усі екстрені служби. У телеграм-каналах зазначається, що виникла пожежа на місцевому НПЗ.

У Саратові виникла пожежа на НПЗ: відео Exilenova+

Атаки на Росію: коротко про головне