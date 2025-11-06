Варто зауважити, що минулого року Волгоградський НПЗ переробив 13,7 мільйона тонн нафти, що становить 5,1% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про ситуацію на Волгоградському НПЗ?

Зауважимо, що завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Джерела повідомили агентству, що внаслідок дронової атаки пошкоджено основну переробну установку CDU-5, потужністю 9 100 метричних тонн на добу, і гідрокрекінг, потужністю 11 000 тонн. Наразі завод зупинено. CDU-5 загорілася, а гідрокрекінг зазнав певних пошкоджень.

Однак на запит Reuters щодо отримання коментаря з цього приводу у "Лукойлі" не відповіли.

Атаки на НПЗ Росії: коротко про головне