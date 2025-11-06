Варто зауважити, що минулого року Волгоградський НПЗ переробив 13,7 мільйона тонн нафти, що становить 5,1% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Що відомо про ситуацію на Волгоградському НПЗ?
Зауважимо, що завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.
Джерела повідомили агентству, що внаслідок дронової атаки пошкоджено основну переробну установку CDU-5, потужністю 9 100 метричних тонн на добу, і гідрокрекінг, потужністю 11 000 тонн. Наразі завод зупинено. CDU-5 загорілася, а гідрокрекінг зазнав певних пошкоджень.
Однак на запит Reuters щодо отримання коментаря з цього приводу у "Лукойлі" не відповіли.
Атаки на НПЗ Росії: коротко про головне
У ніч на 6 листопада українські Сили оборони завдали ударів по Волгоградському НПЗ. ССО повідомляють, що з початку 2025 року це підприємство вже зазнавало українських уражень. Востаннє далекобійні дрони били по Волгоградському НПЗ 18 вересня – після цього його роботу було призупинено.
Окрім цього, українські дрони-камікадзе атакували НПЗ "Лукойл-Нижнєгороднєфтєоргсинтез" у місті Кстово. На відео, опублікованих російськими користувачами, видно пожежу на об'єкті, який є одним з провідних НПЗ Росії з потужністю близько 17 мільйонів тонн на рік.
Загалом дрони завдали ударів по 16 великих російських нафтопереробних заводах, що спричинило дефіцит бензину і скорочення експорту палива. Атаки по російських НПЗ скоротили потужності з нафтопереробки на 500 000 барелів на день.