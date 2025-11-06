Після ударів українських захисників на об'єктах було зафіксовано вибухи та вторинна детонація. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише 24 Канал.

Які об'єкти вдалось уразити українцям цього разу?

У ніч на 6 листопада підрозділи Deep strike Сили спеціальних операцій разом з іншими підрозділами Сил оборони України уразили Волгоградський НПЗ у Волгоградські області Росії. Відомо, що потужність підприємства становила близько 15,7 мільйона тонн нафтопродуктів на рік – це складає близько 6% від усієї переробки Росії. На НПЗ прогриміли вибухи та пожежа.

Сили спеціальних операцій повідомляють, що з початку 2025 року це підприємство вже зазнавало українських уражень. Востаннє далекобійні дрони ССО били по Волгоградському НПЗ 18 вересня – після цього його роботу було призупинено.

Крім того, ударів зазнали три бази зберігання паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок влучань по нафтобазі у Гвардійському – загорілись резервуари та цистерни з ПММ. На двох інших базах у Сімферополі загорілись резервуари з пальним.

За інформацією Генштабу, у тимчасово окупованому Донецьку, а саме на території Донецького аеропорту, росіяни влаштували базу зберігання, комплектування та запуску "Шахедів", однак ненадовго. Підрозділи ракетних військ і артилерії, 414 бригада Сил безпілотних систем та Сили спеціальних операцій ЗСУ розтрощили цей об'єкт – після влучання зафіксовано вибухи та повторну детонацію.

У Генштабі зазначили, що метою операції було зниження логістичних можливостей ворога та ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури росіян.

Що відомо про цю нічну атаку на об'єкти в Криму?