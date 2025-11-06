Про це пише 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер".
Що відомо про пожежу на нафтобазі в Криму?
В телеграм-каналі вказали, що пожежу спостерігають на нафтобазі у Сімферополі, в районі селища Бітумне.
Очевидці зазначають, що горіти нафтобаза почала близько о 02:30 ночі. Перед цим вони чули, як пролітали невідомі дрони.
Припускають, що горить нафтобаза "Кримнафтозбут".
В Криму горить нафтобаза /Фото з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Ураження об'єктів ворога у Криму: останні новини
Наприкінці жовтня спецпідрозділ ГУР МО України "Примари", використавши дрони, атакували 3 радіолокаційних станції ворога та десантний катер окупантів у тимчасово окупованому Криму.
Того разу під ударом розвідників опинилися:
РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";
РЛС П-18 "Тєрєк";
РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";
десантний катер "БК-16".
Додамо, що 29 жовтня також повідомлялося, що ударні дрони уразили "Панцир-С2", 2 нафтобази та 2 РЛС на окупованому півострові.