Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає 24 Канал. Також є кадри ураження вищезгаданих цілей.
Що вдалося знищити у Криму?
У розвідці розповіли подробиці успішної атаки на російські цілі.
Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові,
– ідеться у повідомленні.
Цього разу під ударом розвідників опинилися:
- РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";
- РЛС П-18 "Тєрєк";
- РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";
- десантний катер "БК-16".
Удари по російських РЛС та катеру у Криму дивіться відео
Які операції здійснили у ГУР раніше?
Джерела 24 Каналу у ГУР МО повідомили, що протягом тижня в Росії сталося багато підпалів електрощитових, релейних шаф на залізницях та інших частин інфраструктури. Пожежі трапилися по всій території країни.
Також нещодавно розвідка спільно з Рухом визволення Кавказу ліквідували військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку в Ставрополі біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801.
Раніше їм вдалося уразити дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі у Джанкої, що у Криму. Військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу пояснював, що Україна розробляє сценарії боротьби.