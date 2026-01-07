Італієць поводився агресивно. 24 Канал отримав запис, де Рокко кричить на Дар'ю Мельниченко та говорить їй "поводитися гарно, бо починає його бісити".
До речі Чи подружжя італієць Рокко та українка: речник ДПСУ розкрив деталі скандалу
Діалог Дар'ї і Рокко, який отримав 24 Канал
Дар'я: Ти зараз їдеш в Україну – в мою країну.
Рокко: Що ти робиш в Італії?
Дар'я: Забула тебе запитати.
Рокко: Що ти робиш в Італії? Я одружена людина, моя жінка…
Дар'я: Мене це не цікавить.
Рокко: Чому ти в Італії?
Дар'я: Забула тебе запитати.
Рокко: Зі мною ти повинна мовчати і не за**буй мене. Вибач, що так кажу, я не хочу тебе злити, я – хороша людина. Це вина моєї жінки.
Дар'я: Не тільки вина твоєї жінки. Вона українка. Ти зараз прямуєш зі всіма українцями, ти не можеш так говорити (про Україну і Путіна – 24 Канал). Я захищу її.
Рокко: У мене немає слів, моє місце біля жінки…
Дар'я: І що? Ви весь час сваритеся та влаштовуєте безлад.
Рокко: Ти маєш гарно себе поводити, тому що ти починаєш мене бісити.
Дар'я: Тільки спробуй щось зробити.
Рокко: Не за**буй мене.
Що відомо про скандал з Рокко?
- Дар'я Мельниченко їхала автобусом з Італії в Україну та опинилася поруч з парою українки та громадянина Італії. Під час поїздки італієць висловлював підтримку Володимиру Путіну та негативно говорив про Україну.
- Дівчину це обурило і вона поділилася історією в Threads. Допис швидко набрав популярності. Дар'я отримала безліч підтримки від небайдужих українців. Дівчина вирішила, що докладе максимум зусиль, щоби проросійський італієць не потрапив в Україну.
- Коли автобус прибув на пункт пропуску прикордонники запросили Рокко для бесіди. У результаті чоловіка не пустили до України.
- Нині не відомо як склалася доля італійця, але назад в Італію автобусом компанії Al Trans він не поїхав.