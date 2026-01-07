Італієць поводився агресивно. 24 Канал отримав запис, де Рокко кричить на Дар'ю Мельниченко та говорить їй "поводитися гарно, бо починає його бісити".

Діалог Дар'ї і Рокко, який отримав 24 Канал

Дар'я: Ти зараз їдеш в Україну – в мою країну.

Рокко: Що ти робиш в Італії?

Дар'я: Забула тебе запитати.

Рокко: Що ти робиш в Італії? Я одружена людина, моя жінка…

Дар'я: Мене це не цікавить.

Рокко: Чому ти в Італії?

Дар'я: Забула тебе запитати.

Рокко: Зі мною ти повинна мовчати і не за**буй мене. Вибач, що так кажу, я не хочу тебе злити, я – хороша людина. Це вина моєї жінки.

Дар'я: Не тільки вина твоєї жінки. Вона українка. Ти зараз прямуєш зі всіма українцями, ти не можеш так говорити (про Україну і Путіна – 24 Канал). Я захищу її.

Рокко: У мене немає слів, моє місце біля жінки…

Дар'я: І що? Ви весь час сваритеся та влаштовуєте безлад.

Рокко: Ти маєш гарно себе поводити, тому що ти починаєш мене бісити.

Дар'я: Тільки спробуй щось зробити.

Рокко: Не за**буй мене.

Що відомо про скандал з Рокко?