Українка мала право перетнути кордон без перешкод. Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в етері телеканалу "Київ 24".
Дивіться також Історія з італійцем на кордоні: Дарія Мельниченко розповіла, як розвивалися події
Що відомо про сімейний статус італійця?
За словами речника, іноземець на ім'я Рокко не перебуває у шлюбі з громадянкою України, з якою разом прямував до кордону. Після відмови у в'їзді італійцю українка заявила, що не бажає в'їжджати на територію України та вирішила повернутися з ним у зворотному напрямку.
Андрій Демченко також наголосив, що забороняти громадянам України в’їзд до країни неможливо.
Це трішки абсурдно, бо Конституція забороняє за будь-яких обставин відмовляти українцям повернутися додому,
– зазначив речник ДПСУ.
Що відомо про скандал з італійцем?
Італійця на ім'я Рокко не пустили в Україну через його проросійські погляди, про які повідомила українка Дарія Мельниченко у соцмережах. Після допису Дарії тисячі користувачів намагалися інформувати прикордонників, а італієць підтвердив свою прихильність до Росії під час допиту на кордоні.
Громадянину Італії відмовили у в'їзді в Україну через його проросійські погляди та підтримку агресії Росії. Італійцю заборонено в'їзд в Україну на 3 роки після детальної перевірки прикордонною службою.