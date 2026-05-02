До санкційного списку увійшли як українські, так і російські громадяни.

Що відомо про санкції?

Президент України Володимир Зеленський 2 травня 2026 року підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб.

Згідно з документом, обмеження запроваджено щодо осіб, чиї дії, за даними української сторони, створюють загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

До санкційного списку увійшов український юрист Андрій Богдан, а також український бізнесмен Богдан Пукіш, якого у матеріалах пов’язують із соратниками підсанкційного політика Віктора Медведчука.

Серед підсанкційних осіб також російський бізнесмен Алан Кірюхін, якого називають ключовим менеджером платіжної системи, що використовується для обходу санкцій, а також російські спортивні функціонери Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі.

Указ передбачає застосування низки обмежувальних заходів. Серед них – блокування активів, припинення торгівельних операцій, заборона виведення капіталу за межі України, зупинення ліцензій і дозволів, а також обмеження участі у приватизації та оренді державного майна.

Окремо зазначається, що санкції діятимуть протягом 10 років, за винятком обмежень щодо оформлення державних нагород України, які мають безстроковий характер.

В Офісі президента наголошують, що санкційна політика залишається одним із ключових інструментів захисту держави від зовнішніх і внутрішніх загроз, а також механізмом тиску на осіб, причетних до підриву безпеки України.