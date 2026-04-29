Яку інформацію надав Зеленський про порти Росії?

Також в Україні вважають, що внутрішні російські дані можуть бути заниженими, про що повідомив президент країни.

Зокрема він навів такі дані:

порт Приморськ – мінус 13% навантаження;

Новоросійськ – мінус 38%;

Усть-Луга – мінус 43%.

Зеленський додав, що українці продовжать операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту.

Про що ще розказав український лідер?

Володимир Зеленський Президент України Друге – отримали російські документи, які визначають напрями їхньої протидії нашим контактам із партнерами в рамках Drone Deals. Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет.

Український лідер розказав, що особливі зусилля країни-агресорки в цьому контексті будуть направлені на протидію співпраці на Близькому Сході та в Перській Затоці.

Також він назвав останній, третій аспект. Річ у тім, що російські контингенти в країнах Африки за останній час збільшились додатково на 8 тисяч осіб. Таким чином, Москва намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування.

За нашою оцінкою, розширення такої мілітарної активності Росії може неминуче призвести, на жаль, до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності в критично важливих з точки зору міграції регіонах світу,

– надав пояснення Зеленський.

Лідер України наголосив, що важливо спільно цьому протидіяти. Про це зокрема буде відбуватися координація з партнерами.

Нагадаємо, що у понеділок, 28 квітня, у Міноборони розповіли про важливі події. Сили оборони України від початку повномасштабної війни у понад 2,5 раза збільшили дальність ударів по глибокому тилу Росії.

Наприклад, ще у 2022 році українці могли уразити воєнний обʼєкт приблизно за 630 кілометрів. Але станом на 2026 рік українські далекобійні засоби нищать ворога на відстані близько 1 750 кілометрів.

У лютому поточного року підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони уразили Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі.

Зверніть увагу! Це підприємство знаходиться на відстані приблизно 1 750 кілометрів від державного кордону.

Що ще слід знати про удари України?

Зокрема на українські удари відреагував російський лідер Володимир Путін. Він прокоментував ситуацію у Туапсе. Путін заявив, що губернатор Краснодарського краю доповів про відсутність серйозних загроз у Туапсе. Водночас люди нібито справляються з тими викликами, з якими їм доводиться стикатися. Але Володимир Путін додав, що це може мати екологічні наслідки.

Експерт Володимир Огризко каже: коли балістичні ракети полетять на територію Росії, то в країні припиниться видобуток нафти. Він пояснив, що не буде жодного сенсу добувати нафту, якщо з неї неможливо нічого зробити. Він зокрема повідомив, що це може статися вже у травні 2026 року.