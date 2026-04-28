Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Як Путін прокоментував ситуацію у Туапсе?

На нараді щодо забезпечення безпеки на виборах у Росії Володимир Путін повідомив про доповідь губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондартьєва, який запевнив владу у стабільній ситуації у Туапсе.

Губернатор Краснодарського краю доповів про відсутність серйозних загроз у Туапсе, а люди справляються з тими викликами, з якими їм доводиться стикатися,

– цитують Путіна російські ЗМІ.

Водночас російський диктатор визнав, що удари по подібних об'єктах, імовірно, можуть спричинити серйозні наслідки для екології. Місцевий НПЗ він назвав цивільною інфраструктурою, побідкавшись на збільшення атак.

"Все частіше завдаються удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі.Ось останній приклад – це удари по енергетичних об'єктах у Туапсі, які потенційно можуть спричинити й екологічні наслідки", – заявив він.