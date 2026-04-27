Такі висновки можна зробити з супутникових фото, які поширив проєкт екологічного моніторингу "Прозрачный мир".

Дивіться також Знищено 24 та пошкоджено ще 4 резервуари: Генштаб уточнив результати ударів по НПЗ у Туапсе

Наскільки розтеклася нафта з Туапсе?

Нафтові плями від розливу у Туапсе 23 квітня досягло населеного пункту Новомихайлівське на північ від Туапсе. Вже 26 квітня забруднення видно в районі Джубги та Архипо-Осиповки.

Палац Путіна біля Геленджика на мисі Ідокопас розташований всього у близько 20 кілометрів від Архипо-Осиповки. Ймовірно, працівникам палацу незабаром теж доведеться лопатами збирати нафту зі штучних білих пляжів Путіна.



Нафтові смуги на морі поблизу російського узбережжя / Фото "Прозначного мира"

Де розташований палац Путіна: дивіться на карті

Що відомо про атаку на НПЗ у Туапсе?