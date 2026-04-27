Такие выводы можно сделать из спутниковых фото, которые распространил проект экологического мониторинга "Прозрачный мир".
Смотрите также Уничтожено 24 и повреждено еще 4 резервуара: Генштаб уточнил результаты ударов по НПЗ в Туапсе
Насколько растеклась нефть из Туапсе?
Нефтяные пятна от разлива в Туапсе 23 апреля достигли населенного пункта Новомихайловское к северу от Туапсе. Уже 26 апреля загрязнение видно в районе Джубги и Архипо-Осиповки.
Дворец Путина возле Геленджика на мысе Идокопас расположен всего в около 20 километрах от Архипо-Осиповки. Вероятно, работникам дворца вскоре тоже придется лопатами собирать нефть с искусственных белых пляжей Путина.
Нефтяные полосы на море вблизи российского побережья / Фото "Познавательного мира"
Где расположен дворец Путина: смотрите на карте
Что известно об атаке на НПЗ в Туапсе?
Ночью 20 апреля украинские БпЛА ударили по НПЗ в Туапсе. Удар по нефтеперерабатывающему заводу произошел, когда пожар после предыдущего еще не ликвидировали. Было попадание в резервуарный парк.
НПЗ в Туапсе остановил работу на неопределенный срок. Официально об этом не говорили, но так утверждают источники Reuters.
После удара местные стали жаловаться на ухудшение погодных условий – с неба шел дождь из нефти.
По данным Генштаба, на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе уничтожено 24 резервуара, еще четыре повреждены во время удара 20 апреля.